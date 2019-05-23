“備戰”伊朗？美官員言論降調

中評社北京5月23日電／美國政府官員21日在國會參眾兩院分別出席閉門會議，向議員解釋美國對伊朗近期一系列強硬動作背後的緣由。一些官員試圖為特朗普發出的“戰爭”言論降調，強調美方有意威懾伊朗，而非發動戰爭。



增兵不意味戰爭



廣州日報訊，當地時間21日，伊朗問題閉門會議結束後，美國代理國防部長沙納漢接受採訪時表示，美國在波斯灣地區部署武力，是為了“阻止伊朗可能發動的攻擊”，而並非為了發動戰爭，美國政府不希望事態擴大。



本月早些時候，美國國防部在中東部署了一個航母戰鬥群、戰略轟炸機和愛國者導彈，以回應“令人不安的跡象”，即伊朗可能準備發動襲擊。此次會議後，沙納漢表示，儘管來自伊朗的威脅依然很高，但五角大樓採取的威懾措施已經“遏制”了伊朗對美國人發動襲擊的可能性。“我們在這個地區要解決很多問題，但不是和伊朗開戰，重點是確保伊朗沒有誤判。”沙納漢補充說。



國會通報



據新華社電 美國國務卿蓬佩奧、美軍參謀長聯席會議主席鄧福德和代理國防部長沙納漢當天先後在眾議院和參議院出席吹風會，向議員通報美方對伊朗最新動作的情況和依據。



總統特朗普在公開場合頻繁提及“戰爭”、恫嚇伊朗，更是促生猜測。這些決定都沒有經過國會討論，招致不少議員質疑和不滿。在參眾兩院強烈要求下，參與決策的特朗普政府高級官員21日出面說明情況，回應質疑。



“這關乎震懾，而非戰爭。我們不想打仗，”沙納漢說，“現階段我們最大的關注點是阻止伊朗誤判形勢，我們不想讓局勢升級。”一直主張對伊朗強硬的蓬佩奧沒有講太多，只說他們在會上討論美國對伊朗的“戰略行動”。沙納漢說，特朗普政府不希望緊張局勢升級。



一名美國共和黨籍參議員羅姆尼說，特朗普政府對伊朗作出的應對“完全恰當”，向對方表明強硬立場。一些民主黨人指認特朗普政府“扭曲情報”、為攻擊性舉動找說辭。民主黨籍眾議員墨菲批評特朗普政府缺乏遠見，沒有制定對伊朗長期政策。

