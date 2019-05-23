游盈隆：英派無底限厚顏無恥　絕無好下場

針對民進黨中執會5月22日召開會議，游盈隆在臉書發表看法。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北5月23日電／民進黨中執會昨討論2020初選事宜，因黨主席卓榮泰一番措辭強硬的談話，及前“行政院長”賴清德突然現身黨中央，讓中執會“暫停”。曾與卓榮泰競選黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文表示，卓榮泰主席宣布休息前語重心長的那一段話，是民進黨關鍵時刻的發言，是重要的歷史記錄，不論是贊成或反對的人都應三覆斯言，尤其是英派或挺英中執委。



游盈隆更重批，相對於卓榮泰堅持法治、捍衛體制，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥，也是前無古人，後無來者。橫材入灶的態度，已經到了無法無天的程度，簡直就是在挑戰廣大民進黨員和支持者容忍的極限，絕對不會有好下場。



游盈隆臉書全文如下：



看522民進黨中執會亂象有感



眾所矚目的522民進黨中執會昨天開了，但留下的是一個無言的殘局、亂局與結局，529還要再戰一次。我們應該怎樣看這一切？



首先，卓榮泰主席宣佈終場休息前語重心長的那一段話，是民進黨關鍵時刻的發言，是重要的歷史紀錄，不論是贊成或反對的人都應三覆斯言，尤其是英派或挺英中執委。他堅持身為黨主席必須捍衛黨的典章制度，包括“總統”提名制度與民調辦法，就像當“總統”的人必須宣示“余必遵守“憲法”．．．”一樣，不能違法亂紀、朝令夕改、想改就改、亂改一通、形同兒戲。因為有卓榮泰這番堅持，維持住了這個黨的基本格調、尊嚴和信用，讓社會大眾對這個黨還能有一點期待。



第二，相對於卓榮泰堅持法治、捍衛體制，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥，也是前無古人，後無來者。英派代表和中執委，從林錫耀、陳明文、王定宇、鄭寶清等等的發言內容，都是在公然撕毀自己參與通過且已昭告天下的“總統”初選辦法，卻又裝無辜似的振振有詞，難道是把天下人都當傻瓜嗎？就算他們今天主張的“手機與家戶電話各佔百分之五十、柯文哲應納入對比”是真知灼見，那兩個月前早就該提出來了，怎麼會等到這個時候，初選已經進行到最後，才提出來？當初為什麼不提？現在才提？講說是為了制度，不是為了特定人，連鬼都不相信。這些人還臉不紅心不喘的說非這樣不可，這種橫材入灶的態度，已經到了無法無天的程度，簡直就是在挑戰廣大民進黨員和支持者容忍的極限，絕對不會有好下場。



第三，賴清德昨天提出的善意折衷辦法，如果他和蔡兩人和韓國瑜比，若蔡與他都贏或都輸韓，他願支持蔡參選；如果他贏韓，而蔡輸韓，由他代表民進黨參選並希望蔡支持他。坦白講，賴清德想表現一種善意，一種君子風度，但那種賭法其實是一種豪賭。試想，如果他和蔡都贏過韓，就像五月台灣民意基金會所公布的民調那樣，蔡贏韓6．3趴，賴贏韓14．5趴，兩者相差8．2趴。根據賴的提議，即便對比之下，他仍領先蔡8．2趴，他也要禮讓蔡參選。有道理嗎？坦白講，沒道理。好在，蔡陣營第一時間就公開拒絕，絲毫不領情，這筆可能的黑色交易就別再提了。賴的支持者想必也不會再想聽到吧。



最後，我要說，不管是殘局、亂局或無言的結局，最後還是要有解決之道。做為一個曾經親身參與過2011那一場民進黨“總統”初選大戰幕後工作的人，我充分瞭解當初整個民調辦法的縝密設計。解決之道，現行民調辦法就有，民進黨中央和蔡賴雙方只要平心靜氣的再好好看看該民調辦法，尤其是第七條，一切答案都在裡面，一切爭議都可平息。回歸體制，堅持法治，拒絕人治，相信民主，才是正本清源之計。