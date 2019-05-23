為卓榮泰羅文嘉按讚　林濁水諷蔡陣營

林濁水諷刺，希望早一點依民調完成初選的人變成吃掉初選、吃掉民主。（照片：林濁水臉書） 林濁水說，卓榮泰和羅文嘉在未來歷史肯定會被記上一筆。（照片：林濁水臉書） 中評社台北5月23日電／前“行政院”長賴清德昨天對民進黨2020初選拋出新方案，蔡英文初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄今天再度砲轟黨中央與賴清德陣營表示，民進黨是民主政黨，任何提案都應該依照黨內規定。



前民進黨“立委”林濁水今天在臉書發文諷刺，現在，賴清德希望早一點依民調完成初選的人變成吃掉初選、吃掉民主的。而努力讓初選一直延續下去，甚至寧願沒有結論的人反而是保護初選、保護民主的人了。現在民進黨那裡只是被社會質疑，根本已經被批判，被瞧不起了。感謝卓榮泰和羅文嘉對民主價值的堅持，無論如何，未來歷史兩個人肯定會被記上一筆。



以下為林濁水臉書全文：



“總統”及其人馬的邏輯不特別到和凡人不相同總是不行。於是：



先放話賴清德已經承諾不參選“總統”，蔡英文再追加一句當“總統”的人誠信很重要，對放話加以認證，然後捏造事實的人就變成有誠信的人，而對手變成箭向自已人的背信的人了。



現在，賴清德希望早一點依民調完成初選的人變成吃掉初選，吃掉民主的；而努力讓初選一直延續下去，甚至寧願沒有結論的人反而是保護初選。保護民主的人了。



真奇怪，又還沒有征服宇宙，為什麼地球上的邏輯已經被外太空的邏輯取代了。



李俊俋說：民進黨初選一延再延，辦法公布了一改再改，民主價值被社會質疑，民進黨還剩下什？



李委員講起話總是溫文儒雅，蠻客氣，其實，現在民進黨那裡只是被社會質疑，根本已經被批判，被瞧不起了。



現在雖搖搖卻還未墜，感謝卓主席和羅秘書長對民主價值的堅持，無論如何，未來歷史兩個人肯定會被記上一筆。