日本將停用“終生未婚率”　應對婚姻觀多樣化

中評社香港5月23日電／共同社23日獲悉，關於顯示到50歲從未結過婚的人口比例的“終生未婚率”，日本政府將變更表述，統一為“50歲時未婚率”。鑑於“50歲以後不能結婚嗎”等意見，政府認為“終生”這一措辭不夠準確，為配合未婚、晚婚等生活方式和婚姻觀的多樣化而調整措辭。



政府發行的部分白皮書中已停用“終生未婚率”這一表述。由於這在人口估算等統計中是重要數據，今後將繼續公佈，但計劃統一為“50歲時未婚率”。然而由於用語已紮根，短期內也有共同使用的情況。



終生未婚率配合五年一次的人口普查由厚勞省研究機構“國立社會保障與人口問題研究所”公佈。離異和喪偶的情況不在統計之列。



據該研究所透露，計算人口估算等統計數據時，把女性結婚與生育掛鉤進行討論。由於50歲後懷孕的可能性降低，因而對50歲時的未婚比例進行計算。



截至1985年，男女“終生未婚率”均低於5%，但受非正式員工的增多等就業的不穩定化、婚姻觀的變化等影響，2015年男性比例升至23.37%，幾乎每4人中就有1人；女性則升至14.06%，接近每7人中就有1人。同年平均初婚年齡統計顯示，男性和女性分別為31.1歲和29.4歲，呈上升趨勢。



其他方面，沒有孩子的夫妻比例增加等，家庭模式也趨於多樣化。由於當事人等提出反對和質疑，政府內部協商決定逐步停用“終生未婚率”這一措辭。



《厚生勞動白皮書》自2017年版起不再使用“終生未婚率”，而是改為“50歲時未婚比例”。內閣府的《少子化社會對策白皮書》2018年版用小字註釋稱“50歲時的未婚比例也被稱為終生未婚率”。