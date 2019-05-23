柯諷舔盤子噁心　郭台銘怒駁：沒內容沒深度

郭台銘在曙光女中接受記者採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月23日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘為了拼初選，一下子舔盤子、一下子替記者綁鞋帶，被媒體形容是新一代的“梗王”，郭台銘下午受訪表示，我不是梗王，應該“料王”，講話都很有料。



而對於無黨籍台北市長柯文哲被媒體問到是否也願意舔盤子？柯文哲笑回：“我才不要做這麼噁心的動作”。郭台銘動怒反駁，他是要凸顯環保重要，柯文哲不懂舔盤子的意義是什麼。IQ再高，如果沒有內容，沒有深度，是沒有用的。



郭台銘為了黨內拼初選，下午橫掃新竹縣市，第一站到天主教私立曙光女子中學參訪，跟女學生進行演講，第二站到新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參拜，桃竹苗客家信仰中心，也是任何想參選“總統”的人，必拜廟宇，第三站晚間到新竹縣黨部與黨員聯誼、交流。



第一站在曙光女中演講前，接受媒體採訪，被問到國民黨初選民調，打算把無黨籍台北市長柯文哲納入。



郭台銘聽到“柯文哲”，沒有回答初選民調，反倒對於柯文哲譏笑他先前在桃園參訪環保公司“舔盤子”這件事，發起脾氣，郭董批評柯文哲當市長，什麼都沒有做，他以台北市民來凸顯環保重要，這樣的洗碗劑，不會污染到台北市民飲用的翡翠水庫的水源乾淨，柯文哲不懂舔盤子的意義是什麼。



對於柯文哲被記者問後，嘻嘻哈哈幾聲，郭台銘相當不以為然，認為應該有深度一點、要有內容一點，IQ再高，如果沒有內容，是沒有用的。

