A股弱勢調整　深市三大股指跌幅均超2%

中評社香港5月23日電／受多因素影響，23日A股低開低走，全線弱勢調整，其中深市三大股指跌幅均超2%。在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量。



新華社報道，今日上證綜指以2880.84點小幅低開，全天都在陰線區域弱勢運行。盤中滬指摸高2885.14點，探低2846.96點，尾盤收報2852.52點，較前一交易日跌39.18點，跌幅為1.35%。



深市表現明顯弱於滬市。深證成指收盤報8809.53點，跌231.69點，跌幅達到2.56%。創業板指數跌2.51%至1451.24點，中小板指數表現最弱，大跌2.94%後以5395.83點報收。



股指下行的同時，滬深兩市個股普跌，上漲品種總數不足400只。不計算ST個股，兩市40多只個股漲停。滬深兩市各有一隻新股上市，首日漲幅均為約44%。



除高速公路板塊逆勢微漲外，其餘行業板塊均錄得不同跌幅。前一交易日漲幅領先的農業板塊當日表現最為疲弱，整體跌幅高達6%以上。飼料、輪胎橡膠板塊跌幅也超過4%。券商、銀行、石油燃氣、煤炭等權重板塊表現相對抗跌。



滬深B指繼續下行。上證B指跌1.26%至287.85點，深證B指跌1.34%至932.63點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量，分別成交1929億元和2717億元。