中美貿易戰升溫　郭台銘：蔡政府拿不出辦法

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月23日電（記者 黃文杰）針對美國對中國祭出提高關稅、對華為下達禁令，揮出重拳，爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘下午在新竹受訪表示，中美貿易戰已經搞一年了，現在執政的民進黨蔡政府也拿不出解決辦法，“對經濟的外行，對科技更是外行”，郭台銘感嘆，沒有解決問題的能力，這樣的政府大家就忍一忍吧，“反正剩下不到幾個月”（意味：要敗選下台）。



郭台銘為了黨內拼初選，下午橫掃新竹縣市，第一站到天主教私立曙光女子中學參訪，跟女學生進行演講，第二站到新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參拜，桃竹苗客家信仰中心，也是任何想參選“總統”的人，必拜廟宇，第三站晚間到新竹縣黨部與黨員聯誼、交流。



第一站在曙光女中演講前，郭台銘接受媒體採訪，新竹因為科學園區，高度關注在中美貿易戰，特別是美國對華為的制裁等，身為鴻海董事長郭台銘怎麼看？



郭台銘說，他在4月30日於馬英九基金會演講，說過中美貿易大戰愈演愈烈，全世界不管科技業或任何行業，會變成“一個世界、兩套系統”。可是他在演講時，大家可能聽不懂。當時是4月30日，現在是5月23日。這23天發生的事，相信大家聽到，不是他的預言，這是他對世界經濟的判斷，應該符合他在4月30日所講的。



他以站在“中華民國總統”參選人的身份，想問一下蔡英文，除了拼選舉以外，對中美貿易戰爭、對台灣的產業，會產生怎樣的影響？蔡英文瞭解嗎？對產業的未來、台灣結構轉型。華為不是一家公司，跟台灣的產業結構的牽動是什麼？



郭董說，我們的政府，對經濟真的外行，對科技更是外行，不但沒有辦法看清楚問題真相，甚至對問題的未來，怎樣施政？完全不瞭解與不理解。



被追問到底挺特朗普還是華為總裁任正非？挺5G還是挺華為?

