赴美濃勘災為固地盤？韓：沒那麼多政治算計

韓國瑜強調，來美濃關心農民，沒那麼多政治算計。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月23日電（記者 高易伸）今日赴高雄美濃勘災的中國國民黨籍高雄市長韓國瑜被問到是否因“農委會主委”陳吉仲21日剛來這裡勘災，所以今日才回防固地盤？韓國瑜強調，每天行程超滿，忙得氣都喘不過來，好不容易下午有一個空檔趕快過來。他說每天都很忙，沒有這麼多政治算計，來關心農民是發自內心的，大家不要聯想太多。



5月20日因鋒面通過高雄，旗山、美濃、衫林、六龜等地因豪雨伴隨狂風造成農作物受損，“農委會主委”陳吉仲21日剛南下高雄勘災，還出動無人機在美濃地區空拍，宣布美濃、旗山及杉林為農業天然災害現金救助地區，進行水稻災害現金救助。



此外，被視為2020熱門人選的無黨籍台北市長柯文哲上週六（18日）才剛到美濃旗山地區走親。因此媒體聯想高雄市長韓國瑜今日來美濃視察農損，有鞏固地盤的意味。



其實，韓國瑜今天下鄉美濃還是受到當地不少居民、里長伯的歡迎。包括美濃區農會總幹事鍾清輝、在地里長聯誼會主席等人皆到場致意。此外，爭取國民黨高雄選第一選區的“立委”擬參選人侯亞寧、王齡嬌等人也現身現場，陪同韓下鄉的還有市府民政局長曹桓榮、新聞局長王淺秋、農業局長吳芳銘等人。



因5月20日有鋒面快速通過，豪雨伴隨強風造成美濃、杉林、旗山、六龜等地區嚴重災損。高雄市目前累積農損金額達新台幣1,726萬元。農損面積為467.07公頃，水稻尤其嚴重，受災面積達410.57公頃。