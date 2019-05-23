台灣藝術公司：雙人搖擺爵士體驗課

搖擺舞簡單易學，無舞蹈基礎也可輕鬆上手 中評社高雄5月23日電（作者 利炳詳）盛行於上世紀歐美的老派社交舞Swing dance，現在在台灣也能體驗，台灣藝術股份有限公司（8479）與I Charleston Kaohsiung 於6月聯手推出“雙人搖擺爵士體驗課”，帶領民眾回到復古的爵士樂年代。



第一堂體驗課已於5月11日舉行，由ICK舞團的孫正文老師帶領學員從零開始一步步練習，基本腳步走位、雙人搭配共舞，沒有舞蹈基礎的學員們在輕鬆愉悅的氣氛中，迅速掌握Swing Dance要領。



Swing dance搖擺舞起源於1920年代的美國，自由的舞風搭配律動感十足的爵士樂，讓Swing dance成為當時最流行的社交舞。而深根高雄的“ICK: I Charleston Kaohsiung”，便是以推廣Swing dance為目標，希望透過舉辦社交舞會、體驗課程，讓民眾感受搖擺舞的魅力，並以舞蹈交到更多新朋友。



孫正文老師表示，ICK要用搖擺舞的活力向世界展現高雄的熱情，搖擺舞的動作簡單易學，任何人都可以輕鬆上手，更重要的是，過程中會不斷更換舞伴，人與人之間的距離將更加靠近，歡迎所有朋友一起加入！



台藝公司副總經理柯芷吟說，台藝定期舉辦一系列品酒、手作、花藝設計等生活美學課程，這次邀請到ICK舞團舉行首次的動態性課程，學員反應非常好，置身在畫廊空間內與畫作相伴起舞，再配上懷舊的黑人爵士樂，彷彿一場穿越時空的復古舞會，台藝將持續舉辦多元化的課程，引領民眾體驗有趣好玩的創意生活。





【雙人搖擺爵士體驗課】

時間：6/1(六)、6/15(六)。下午16:00-17:00（一般大眾皆可參加）

費用：每人NTD$350

地點：台灣藝術公司1F

報名：電洽 07-5315858 #801

優惠說明：響應公益幫助弱勢，每人只要攜帶3-5張2個月內的發票，即享學費優惠價NTD$300。發票贈予“喜憨兒基金會”。



