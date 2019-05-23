反駁賴清德方案　蔡英文：贏就是贏輸就是輸

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）民進黨22日召開中執會討論2020初選事宜，前“行政院長”賴清德突然跑到會場，拋出所謂“贏的策略”，蔡英文23日在台中接受訪問表示，昨天中執會已經有初選方案在討論，而且非常接近有結論，但是賴提出的方案，在過去協調期都沒有提出，也沒有提到中執會討論，希望中執會不要拖，快做決定。蔡英文還說，贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂讓的問題。



民進黨22日召開中執會討論初選事宜，中場休息時，賴清德前往黨中央提出新方案：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



蔡英文23日下午到台中港海洋風力發電台中施工碼頭，視察海洋風電建造工程最新進度，會後接受媒體聯訪。



被問到民進黨中執會上，蔡賴陣營角力不斷，蔡英文表示，民進黨2020的初選規則，其實在昨天中執會已經有一個方案在討論，而且也討論相當長的時間，“非常接近有結論了”。中執會做的決議，只要是公平合理，她都會遵從。她希望中執會不要再拖延，初選規定儘早做個決定。



對於賴清德拋出的方案，蔡英文清楚表態，因為我們的協調期很長，這段時間他都沒有提出方案，也沒有提到中執會上討論。



對於賴提出的方案，蔡英文態度更強硬說，基本上她認為贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂讓的問題。



媒體追問，蔡英文的臉書最新發文有提到“一加一大於二”，是不是還在期待“蔡賴配”？



蔡英文回答，其實她的立場都是一樣，2020大選民進黨要集結最大的戰力。她對執政有信心，也對2020勝選有信心，更對民進黨的民主機制有信心。所以她的立場都沒有變，希望能集結最大的力量，來贏得2020的大選，一加一確實會大於二。