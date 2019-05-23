蔡說沒有抗中？郭台銘回擊：誰會相信

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月23日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘先前接受媒體專訪，反問蔡英文“抗中，美國就一定挺妳嗎？”他下午在新竹天主教學校受訪再度重申，“蔡政府稱沒有抗中，請問在座的誰會相信，今天在聖堂之上（教堂）我要講真話，但蔡英文沒有在聖堂之上，僅在廟堂。”



繼日前到桃園市跟里長伯博感情、爭取基層認同，郭台銘馬上來到新竹縣市跑行程，第一站到天主教私立曙光女子中學參訪、演講，第二站到新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參拜，客家信仰中心，也是任何參選“總統”的政治人物必拜廟宇，第三站晚間，到新竹縣黨部與黨員聯誼、交流。



針對蔡英文兩岸政策，郭台銘接受媒體專訪表示，不理解為什麼蔡採取與大陸對抗？他指出台灣在美中兩國中，若能夠左右逢源，等於有兩塊肉可以吃，不解為什麼只要選一塊吃呢，郭台銘反問“抗中，美國就一定挺妳嗎”。



下午在天主教學校受訪，郭台銘被問到，專訪批評蔡的兩岸政策，馬上遭陸委會跳出來反駁，要郭董多瞭解兩岸政策再來講話，這個問題，也讓郭台銘很生氣。



郭台銘說，“蔡政府稱沒有抗中，請問在座的誰會相信，今天在聖堂之上（教堂）我要講真話，但蔡英文沒有在聖堂之上，僅在廟堂。”



對於綠軍批評郭董講“中華民國”，應該到國外講才對。



郭台銘也不客氣批評，想想蔡英文，能帶“中華民國”帽子進美國白宮嗎？當他買日本夏普的時候，掛“中華民國國旗”，她在哪裡？這些東西就是，“做”比“說”有用。