蔡英文：中執會突然中止讓人覺得很突兀

張惇涵陪同蔡英文到台中港視察。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）民進黨2020初選、蔡賴角力升溫，前“行政院長”賴清德拋出新方案，傳出蔡英文的代表在場接受，卻事後反悔。蔡英文23日受訪語氣強硬表示，她的代表就是林錫耀，當場就拒絕那個方案，黨中央沒通知她到開會現場，不懂為何有這麼多不同的說法。而且昨天中執會討論初選規則，已經非常接近有結論。結果會議突然中止，讓很多人感到突兀。



蔡英文23日下午到台中港海洋風力發電台中施工碼頭，視察海洋風電建造工程最新進度。會後接受聯訪，媒體關注民進黨中執會蔡賴陣營角力的情況。



民進黨22日召開中執會討論初選事宜，中場休息時，賴清德前往黨中央提出新方案：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



媒體問，昨天賴清德到中央黨部後，有與黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、五人小組成員舉行閉門會議，蔡英文的代表也在現場，傳出接受賴提出方案。現在又傳出賴陣營批評，蔡英文自己不到場，事後才反悔。



蔡英文主動還原當時情況表示，她的在場代表是林錫耀，“他回來跟我報告時，是說他當場拒絕了那個方案”。至於民進黨中央黨部有沒有通知她到會議現場，她確實沒有接到任何關於這方面的訊息，她知道的就是這些，不懂為何有這麼多不同的說法。



對於蔡英文初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄23日晚間透過新聞稿，痛批黨主席卓榮泰，讓中執會無法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，這無異於“沒收中執會”、“沒收民主機制”。



當媒體提到阮昭雄回應的新聞稿內容，蔡英文先轉頭，向一旁的“總統府”發言人張惇涵詢問“我們用詞，有用到這個程度嗎？”



得到確實的回應後。蔡英文表示，昨天的中執會是有進行實質的討論，而且討論相當長的時間，也非常接近有結論。結果會議突然中止，當然很多人會感到很突兀。



蔡英文強調，她沒有看直播，但是有很多看直播的朋友，告訴她“會議感覺是突然中斷掉”，他們也覺得蠻突兀。至於下禮拜中執會會如何進行，她相信中執委跟黨部會做最好的處理。