汪毅夫：從清代榜花講起

汪毅夫（來源：中評社圖片） 中評社北京5月25日電（作者 汪毅夫）清人徐珂《清稗類鈔》之《姓名類》謂：“希（稀）姓中式見於榜者，謂之榜花”。據我聞見所及，閩籍榜花有清乾隆四年己未科（1739）三甲第26名進士出科聯，福建惠安人；清乾隆四十三年戊戌科（1778）三甲第53名進士粘克升，福建晉江人。



福建出姓聚居地在福建惠安小壩蒙古民族村。《清稗類鈔》記有出姓“姓名之奇”：“同治間，錢塘孫子授侍郎詒經督學八閩。一日點名畢，入內，笑謂幕友曰：‘今日見一姓名，真大奇’。幕友叩問所以，曰：‘其人姓出’。良久不語。一友笑曰：‘豈名精也？’曰：‘果然’。眾人撫掌”；粘姓則散居泉州各地，如泉州西街有粘姓名人粘本盛故宅，此人於清順治年間在刑科都給事中任上，奏請“移祀北岳於（山西）渾源州”獲准。



清代進士，出科聯和粘克升分別是出姓和粘姓登榜的惟一之人。



《清稗類鈔》之 “僻姓”裡有首姓，清代首姓也有一名榜花：清咸豐六年丙辰科（1856）二甲第67名進士首調元，湖南郴州人。泉州也有首姓居民：抗戰未期，有首萍津（女）在泉州報名加入台灣義勇隊，台灣光復初期隨隊到了台灣。



清人袁枚《隨園隨筆》也曾記“姓名之奇” 。據他說，《漢書》裡有個姓偉，此人姓姓名偉。近讀清人張澍《姓氏尋源》， 該書於“姓氏”條下引《姓苑》雲：“望出臨淄，今南海有此姓”。



姬、姚、姜、嬴、妘、嬀、姒、妊 為“上古八姓” ，是經歷並留存母系氏族社會遺跡的古姓。居住台灣的姚嘉文先生是姚姓名人，他應該會以其有古老歷史的姓氏、其姓氏有古老的歷史而感有榮焉。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）