綠委加碼　陳明通贊成退將終身管制赴陸

陸委會主委陳明通今到內政委員會備詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月23日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天審查《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，原規定退將、退休高官管制赴陸參加政治活動15年，因民進黨“立委”提修正動議改為限制終身，遭中國國民黨“立委”反對，最後決定先過初審，送院會討論前交朝野協商進一步討論。



陸委會副主委陳明祺今天下午在陸委會例行記者會上表示尊重“立院”議事程序與安排。



今天下午通過的兩岸條例第9條之3條文，明定曾任國防、外交、大陸事務或與“國家安全”相關機關的政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在大陸地區舉辦的慶典或活動，而有妨害“國家”尊嚴的行為，如向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、歌頌或其他類似行為。



“行政院”草案版本原規定15年內不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在大陸地區舉辦的慶典或活動，但民進黨“立委”李俊俋認為，妨害“國家”尊嚴的行為，無論退休多久都不應該發生，因此提修正動議，取消15年的規定，一旦取消即變成永久限制，當時出席的陸委會主委陳明通表態支持。



不過，國民黨“立委”林為洲認為退役、退休15年根本已不可能接觸機密，也不具任何代表性，規定不應如此嚴苛，藍綠堅持不下，後來決定交朝野協商再進一步討論。



有關罰則部分，依“行政院”版草案，若退役、退休15年內赴陸參加政治相關活動，可由原服務機關視情節停止領受10％至100％之月退給與5年，情節重大者得剝奪月退給與，已支領者應追回之，而若是未領取月退休給與者，則由原服務機關處50萬以上、500萬元以下罰鍰。林為洲也質疑處罰過嚴，因此也是一併保留送朝野協商。



初審通過的版本也規定，違反規定者除剝奪退休給與及罰鍰，曾領取的獎章、勳章、執照、證書等均應予以追繳註銷，但服務獎章、忠勤勳章及其證書不在此限。