中評關注：楊開煌析“一國兩制”本質與內涵

台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月25日電（記者 海涵）銘傳大學兩岸研究中心主任兼教授楊開煌在不久前召開的第二屆“國家統一與民族復興”研討會上指出，對於“一國兩制”政治倡議、政治主張的後設基礎的研究其實十分重要。為此，他提出了討論“一國兩制”必須弄清楚的五個預設基礎，並一一進行了回應。楊開煌認為，鄧小平的“一國兩制”的主要政治基礎是西方的“國家”，是一套國家制度的設想，是去“中華民國國號”、保留“中華民國政府”的統一，是行政設計但又高於行政設計，融合發展不應該影響“一國兩制”的存在。



楊開煌表示，自從習近平總書記提出“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”之後，“一國兩制”的台灣方案已經成為兩岸相關學者高度關心的熱門議題。“然而在探索‘一國兩制’台灣方案時，我們對‘一國兩制’此一政治倡議、政治主張的本質的理解是否一致呢？”



楊開煌認為，若是兩岸對“一國兩制”本質的理解不能求得一致，或是彼此相異的話，那麼那些具體權力或權利的“放與收”其實很容易產生歧義，導致對最終協議的不同期待，進而產生衝突。因此，對於“一國兩制”政治倡議、政治主張的後設基礎的研究其實十分重要。“後設研究”是要追問在鄧小平提出“一國兩制”作為解決台灣問題的主張時，可能預設哪些基本而必要的條件（“一國兩制”如果沒有了這些條件，則此一主張會失去其特殊性）；此外，“後設研究”還要追問當前習近平總書記重提“一國兩制”主張其背後的支撐條件，以及和鄧小平的倡議相比有何異同之處。



楊開煌指出，討論“一國兩制”必須弄清楚的五個預設基礎包括，鄧小平的“一國兩制”政治基礎是西方的“國家”還是中國的“天下”？鄧小平的“一國兩制”是解決台灣問題的方案還是一套國家制度的設想？鄧小平的“一國兩制”首要的解決對象是“中華民國”還是“中華民國政府”？鄧小平的“一國兩制”是一套政治設計還是行政設計？鄧小平的“一國兩制”是否可以建立在融合發展和心靈契合之上？



對上述五個疑問，楊開煌依次給出了自己的回答。他認為，首先，鄧小平的“一國兩制”的主要政治基礎是西方的“國家”，特別是讓·布丹主權論中所確立的國家，否則鄧小平不會說“一國”。而中國的“天下觀”常常反映在中國古代朝廷治理非華夏文明地區時所實施的“因俗而治”、“羈縻政策”等，這種觀念不大可能是鄧小平的原意。“一國兩制”肯定是要放在一國之內去理解才有其意義，“一國”與“兩制”不是共存的。“兩制”是服從且服務於“一國”。

