中評鏡頭：韓國瑜聞稻香　重溫賣菜郎

高雄市長韓國瑜視察美濃碾米廠，了解公糧收購情形。（中評社） 中評社高雄5月23日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜23日下午到美濃碾米廠了解公糧收購情形，並感謝農會對美濃稻農的協助。他也順勢推薦美濃高雄147新米上市，歡迎市民朋友多加選購，品嚐高雄在地好滋味。



韓國瑜表示，美濃是高雄的糧倉。這次高雄因5月20日強風降雨致災，至昨日受損統計已達新台幣1700萬元。農業局及公所將全力協助農民辦理救助，並感謝“中央”願意嘗試新科技，以無人機空拍協助災害鑑定，以期能儘速協助農民復耕復養。



高雄市農業局長吳芳銘提醒農友應持續加強田間排水及雨後疫病防治，並呼籲六龜、杉林、旗山及美濃等區農友，如有農損發生應儘速持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件於期限前向土地所在區公所申辦以確保權益。



高雄市於昨日完成災情確認，並感謝“中央”完成公告。6月3日之前將請六龜區種植水稻的農友或六龜、杉林區水平棚架網布因強風破裂的農友到公所申報，市府團隊將會儘速辦理勘查，以協助農民。



美濃農會鍾清輝總幹事特別提出，為節省後續農會烘乾及農糧署其他處理成本，對於無收穫價值之水稻，建議農糧署補助耕鋤每公頃10萬元。韓國瑜表示，這次豪雨風災，讓農民非常辛苦，市政府永遠跟農民站在一起，豪雨已造成高雄4百多公頃的損害，對於成熟度已達8成的水稻，希望農友趕緊搶收，而成熟度未達8成的水稻，市政府也會向“農委會”反映希望能補助每公頃10萬元，讓農友減輕損失。

