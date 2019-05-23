空污是下一代的事？蔡否認李遠哲爆料

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）台灣媒體報道，親綠的前“中研院長”李遠哲向媒體表示，他曾多次與蔡英文談解決空污及溫室氣體的問題，但蔡一直回答“那是下一代的事”、“那是前朝的事”，讓他失望。蔡英文23日在台中受訪回應，她沒有說過這樣的話，不知道李遠哲為什麼會這樣說，她推動能源轉型，幾乎是傾所有執政團隊的力量在加速進行。李前院長對能源轉型，有挑戰性非常高的時間表，已經向他解釋過，他還是不滿意吧。



“中研院”前院長李遠哲是台灣學術界親綠的指標性人物，過去蔡英文對李遠哲相當禮遇，2016年蔡政府執政後，還聘李為“總統府資政”。但在今年年初，李遠哲與吳澧培、彭明敏、高俊明三位獨派大老聯名登報，呼籲蔡不要參選連任，否則綠營會分裂，被視為蔡李關係生變。



蔡英文23日下午到台中港海洋風力發電台中施工碼頭，視察海洋風電建造工程最新進度，會後接受媒體聯訪。



媒體提到李遠哲的批評，蔡英文立即表示，“我沒有這樣說，不知道李遠哲為什麼會這樣說”。她今天到台中港，就是視察風力發電建造工程的最新進度，這是台灣有史以來最大的再生能源計劃。



蔡英文提到，她執政到現在，都很努力解決在空汙、溫室氣體與能源轉型問題，幾乎是傾所有執政團隊的力量，加速在進行，她知道李遠哲前院長對能源轉型，有一個挑戰性非常高的時間表，也跟李解釋過。但或許這樣子的速度，李前院長還是覺得不滿意吧。



媒體追問，無黨籍台北市長柯文哲日前受訪拋出“2020大選，只要考風電購價落差為何那麼大？民進黨就很難回答”



蔡英文也說，這一題其實不難回答，因為柯文哲不是第一個提出質疑。過去一段時間都有人提出這樣的問題，“經濟部”都逐一回答，現在質疑這個問題的人已經不多了。



蔡英文表示，台灣社會已經理解風力發電的特性，這是需要學習跟建置，初期的成本會比較高，所以初期的購電價格確實會比較高。但是隨著產業開始成熟，購電價格是會往下走的，越早開發學習，成本會越來越低。



蔡英文提到，最近柯文哲市長應該有跟沃旭能源（歐洲能源業者）董事長見面，他應該對風力發電會有一些了解。如果還是不清楚，也可以向“經濟部”請教，所以要借用柯文哲的一句話“It＇s science！”來回應。這一次台中港風力發電機組佈建，我們用了很多心力在“國產化”，希望未來能打入國際綠能產業的供應鏈，打進國際的市場。