郭台銘拼初選　新竹拜票首度登戰車掃街

鴻海董事長郭台銘站上宣傳車掃街。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月23日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘傍晚5點30分抵達新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參拜，受到群眾瘋狂熱情歡迎，郭台銘除了向客家義民爺爺祈求，台灣經濟轉好，也喊出“要有迎接勝利的準備”，全場高喊“國民黨加油、郭董加油”，氣氛達到最高點。



郭台銘下午行程都在新竹縣市，結束新竹市天主教學校曙光女中演講，接著登上選舉才看得到“戰車”（宣傳車改裝），大大紅色牌子寫著：“郭台銘出發了”，沿途揮手向新竹縣市民眾爭取支持，也因為車隊掃街拜票，行程比原本預定晚了一小時，在傍晚5點30分抵達褒忠亭義民廟參拜，全場看到郭董來臨，不斷高喊“國民黨加油、郭台銘加油”。



新埔客家義民廟是桃竹苗客家人信仰中心，藍綠凡是想參選“總統”的政治人物，都一定要來參拜，國民黨從馬英九，到民進黨蔡英文，都是循這樣模式爭取客家人認同。為了爭取客家鄉親支持，蔡英文除了自封“客家妹”，從參選之前到當選“總統”，幾乎每年農曆七月廿日前後都來，正在參加民進黨初選的前“行政院長”賴清德，5月21日也到義民廟參拜。



傍晚陪同郭台銘參拜，包括前後任新竹縣長邱鏡淳與楊文科，國民黨“立委”林為洲及黨籍新竹縣議員都到場，郭台銘當場獲得一件客家衫，預祝初選過關，帶領國民黨打贏2020。



郭台銘坦言自己客家話說得並不太好，“下次會有準備”，他也承諾願意效法客家人“硬頸精神”，讓台灣經濟變得更好，並告訴在場客家鄉親“要有迎接勝利的準備”，全場歡呼聲不斷，接著晚間轉往國民黨新竹縣黨部，與基層黨員互動。