卓榮泰遭蔡營狠攻　臉書自清還原中執會場景

蔡陣營質疑卓榮泰沒收中執會，卓23日傍晚在臉書發言自清，還原22日中執會場景。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨22日下午舉行中執會討論初選相關事宜，因無共識散會，蔡陣營事後發佈多則聲明痛批黨中央，黨主席卓榮泰晚間6點多終於在臉書發聲。他表示，既然有人誤解會場實況，他只好還原現場，並希望協調能繼續進行下去。對於被蔡陣營質疑“沒收中執會”，他表示，代表蔡陣營的林錫耀建議下週中執會再討論，並獲得賴院長本人及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。



卓榮泰也還原十個場景。



場景一：5/20第三次事務性協調會議，蔡陣營代表林錫耀提出能列席中執會，以利接受中執委詢問的請求，我表示接受並請中央黨部同仁邀請雙方代表列席，羅文嘉秘書長並向雙方代表提出，非常歡迎兩位參選人本人到場。



場景二：5/22中午11：20我接到黃承國中常委來電，表示“林俊憲希望邀集‘5人小組’開會”。我便立即連繫並請林於中執會前來到中央黨部詳細說明，結果是一場傳話的誤會，不再多述。



場景三：中執會前，我分別邀請林俊憲、林錫耀進到我的辦公室，當面告知：1．今天中執會的討論會很冗長；2．中途我將宣布休息，並請雙方陣營及“5人小組”成員開會協商；當時柯建銘總召、羅秘書長也在場。



場景四；中執會中，如同直播內容，20多名中執委連署提出一案，多位中執委討論激烈但無交集。於是，我詳細向全體中執委說明黨部自公告登記以來的作法、立場，並宣布會議暫停休息。



場景五：會議休息後，我邀請林錫耀、林俊憲、“5人小組”成員陳菊秘書長、柯建銘總召、鄭文燦市長與陳其邁副院長、羅文嘉秘書長等8人進入貴賓室進行協商。我先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見的僵局，也似乎無法無異議通過共識決，乃請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況，並請示有無折衷方案。不久後，林俊憲向我們回報表示，賴院長本人馬上將要來到中執會。



場景六：經過一段時間，賴院長本人到達貴賓室加入8人的討論，經過瞭解詳細狀況後，他提出一項新的建議（請自行參考他昨日的臉書）。



場景七：因為事出突然，我便請林錫耀盡速回報蔡英文此一新的發展，並安排秘書長辦公室讓蔡陣營代表得以妥善地進行即時的聯繫工作。



場景八：大約30至40分鐘，林錫耀重返協商現場，對我等8人表示，“新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下周再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題”，獲得賴院長本人及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。當下我為求嚴謹，也再次重述並確認林錫耀所說的內容。



場景九：隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，會場中陳明文中常委短暫會議詢問後，無其他人再發言，宣布散會。



場景十：會議結束，賴清德前院長借用黨部記者室發言，羅秘書長即時對外說明該項發言不代表中央黨部立場，外界請勿誤會。並另以正式新聞稿澄清。