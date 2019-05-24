韓粉郭粉拚得兇？林郁方：初選後會整合

林郁方接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜出戰2020，許多死忠韓粉高喊“非韓不投”，國民黨前“立委”林郁方向中評社表示，因為現在是黨內初選過渡時期，最後有人選出來的時候，當然有可能有激情的人因為支持對象未勝出而不投，但他不認為人數很多，只是比例多少問題，過一段時間後會回來，而這就取決於參選人可不可以和好團結，這就很重要。



國民黨日前通過2020“總統”提名特別辦法，把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



特別辦法也明定，進入此機制內的競爭者需繳交選務作業費新台幣500萬元，用於三場的“國政”願景電視發表會以及施作民調的費用。目前國民黨已啟動徵詢作業，將由兩位副主席曾永權與郝龍斌至少1位帶隊與6位有意參選者和被推薦者，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中等6人，進行初選規則說明。



針對韓國瑜近來有民調下滑，甚至有被可能參選2020的台北市長柯文哲追過的跡象，林郁方向中評社表示，因為現在國民黨候選人還沒有產生，而且競爭蠻激烈，要參加初選人數蠻多，所以這個時候國民黨支持者的共識沒有形成，此時藍軍參選人支持度輸給柯文哲，並不驚訝。但當國民黨最後推出一個候選人時候，支持者的力量會集中，不論最後是誰出來，民調都會開始上升。



林郁方說，但這中間會有一段磨合期，有些人發現支持的對象沒有出線，可能會有一段時間消極，不是很爽快，但是過一段時間後會回來。不過這六位候選人還是要團結，團結後底下支持者才會團結，目前在競爭，甚至會互相批評對方，這在民主社會都非常正常。



至於韓粉喊出非韓不投，到最後如非韓國瑜勝出，韓粉選票是否沒法移轉到國民黨？



林郁方表示，既然會叫粉，就是比較激情，支持別人的粉絲講話也很強硬，這都是在過渡時期，在競爭的時期，最後初選結果出來時，當然會有激情的人因為支持的對像沒有出線而不投，這有可能，但他不認為人數很多，只是比例多少的問題，也取決於這些候選人初選後可不可以和好團結，這就很重要。



而韓國瑜和郭台銘目前兩位民調領先者間的競合關係？



林郁方認為，如果韓、郭最後不能合作，這場選舉會變很辛苦，因為目前支持的粉都還蠻多，如果選完後不團結，繼續互相攻擊，粉絲流失現象會很嚴重，所以才說競爭要有，但過程中希望不要太激情，候選人本身不要互相攻擊。今年覺得各方粉絲特別激情，所以會有一點擔心，民主社會裡，大家可以盡量表達感情，但攻擊別人就沒有必要，尤其用字強烈，負面效果會很大，未來整合時會很困難。



林郁方強調，所以每一個陣營的粉絲，要先管控自己情緒，真的不要太激情，如果去強烈批評人家，其實會引起反效果，就像之前韓國瑜罵假韓粉，就是因為這效應帶給韓很大傷害，郭也是一樣，郭粉去攻擊韓或其他人，同樣也會帶給郭很大傷害，很希望他們每個人要好好管控情緒。