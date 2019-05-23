美日澳韓在西太平洋展開聯合演習

中評社香港5月23日電／美國海軍第七艦隊官網發佈聲明稱，美國、澳大利亞、日本、韓國海軍5月22日抵達西太平洋的關島，舉行“太平洋先鋒隊”（Pacific Vanguard）聯合軍事演習。



衛星新聞消息，聲明稱，超過3000海軍官兵參加演習。演習中，四國海軍將演練各種類型的海軍能力，包括聯合機動、實彈射擊、防空作戰、反潛作戰和補給。



參加演習的美艦包括旗艦為"藍嶺"號（Blue Ridge）指揮艦、"安提坦"號（Antietam）導彈巡洋艦、"柯蒂斯·威爾伯"號（Curtis Wilbur）導彈驅逐艦、"拉帕漢諾克"號（Rappahannock）艦隊補給艦和"理查德·伯德"號（Richard E. Byrd）軍用運輸艦。第132艦載電子攻擊中隊Scorpions（VAQ 132）和第5美國海軍反潛巡邏中隊"瘋狂狐狸"Mad Foxes（VP-5）也將參加演習。



澳大利亞方面參演的艦艇包括"墨爾本"號驅逐艦（HMAS Melbourne）和"帕拉馬塔"號（HMAS Parramatta）驅逐艦。日本海上自衛隊派出了"有明"號（Ariake）和"朝日"號（Asahi）驅逐艦。韓國派出了"王建"號（Wang Geon）驅逐艦。