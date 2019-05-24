中評現場：蔡英文台中港視察傳爆破聲　虛驚

蔡英文23日下午到台中港視察海洋風電建造工程進度，一旁爆破聲四起，原來是台中市災防演練。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月24日電（記者 林谷隆）蔡英文23日下午到台中港海洋風力發電台中施工碼頭，視察海洋風電建造工程最新進度。在蔡英文抵達前，台中港卻傳出火災爆破聲，還有消防車警報笛聲從遠而近。原來是台中市政府在隔壁碼頭舉辦災害防救演習，安排火災等模擬演習，逼真的爆破聲，讓媒體虛驚一場。



台中市政府協調陸軍第五作戰區23日下午在台中港操演“全民防衛動員曁災害防救（民安5號）演習”由台中市長盧秀燕市長主持，模擬轄內發生重大地震暨風水災等複合式災害，透過實地、實人、實物及實作演練，驗證兵棋推演結果。



演習從下午1時30分到3時30分台中市政府在台中港第3、4號碼頭，操演反恐演練及23個災害防救假設狀況，包括去年高速公路大甲段油罐車火警案例，首度使用自走式遙控消防砲塔（消防履帶車）參與毒性化學物質災害搶救狀況。



巧合的是，隔壁的台中港第2碼頭就是蔡英文視察台中港風力發電的施工碼頭。蔡英文下午3時才到場，媒體記者則提早在下午2時到場等候。



當媒體都擠在記者室內進行流程溝通，這個時候一旁的台中市災防演練，正好操作到最刺激的火災現場搶救，先是爆破聲，接著看到火勢，最後則是刺耳的消防警笛，由遠而近，吸引等候採訪蔡英文的媒體關注，紛紛跑到戶外瞭解情況，才知道是一場虛驚。