楊開煌：國民黨候選人兩岸路線回不去了

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北5月24日電（記者 倪鴻祥）針對2020大選，台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社訪問表示，國民黨候選人不可能再講出“老”國民黨講的話，例如“一中原則”，“兩岸同屬一個中國”、“兩岸要統一”，因為整個社會的氛圍已經被過去4任“總統”給全部扭曲了，但國民黨人執政，兩岸氣氛會比較好一點。



國民黨這次有6人爭取 2020提名，但6個人對兩岸關係論述看法各有不同，也和國民黨目前“九二共識、一中各表”論述有所出入，未來不論是誰當選，都會讓兩岸關係出現不同程度影響。



今年74歲、長年研究兩岸問題的楊開煌表示，這6人的兩岸論述，較像是選舉語言，由於還在初選階段，大陸方面也沒理會。他分析，台灣從李登輝到現在的蔡英文，經過兩個國民黨人、兩個民進黨人輪流執政，一路帶下來的風向其實是完全一樣，也就是基本都是反共或是反中。其中三個是反中，只要反中就一定反共；馬英九則是反共，所以近30年來都是教育反中國大陸，形成整個社會的氛圍都是反。



蔡英文不斷升高兩岸對立的情況下，楊開煌指出，現在台灣人民只要講“中國”，心裡想的就是指對方，而不是指自己，這已經成為一種普遍常識。



他說，今天國民黨的參選人，不可能在這種氣氛下，講出“老”國民黨能講的話，例如“一中原則”，“兩岸同屬一個中國”、“兩岸要統一”等，因為整個、氛圍已經被4任“總統”給全部扭曲了。



他向中評社表示，國民黨的參選人若想在這種情況下出線，就一定要講些討好選民的話，這當然會助長民粹，可是沒有辦法，因為要參選，就一定要用這種選舉語言，而且講的愈狠，愈是對自己日後成為候選人來說是愈安全。而且他們只要講的偏中間一點，美國人施壓的動作會更大，因為美國現在是極端主義當道，中美關係不只是貿易戰，也呈現對抗的局勢。但國民黨候選人若選上以後，就未必會照著現在的說法去做。



楊開煌說，2020如果是民進黨或蔡英文連任，大陸根本不會理台灣，如果是國民黨人重返執政，兩岸氣氛可以改善一些，美國人也會重新設計、另外佈署亞太戰略，因為美國不可能再像馬英九執政8年那樣對待大陸。若是國民黨重返執政，可減緩大陸推動兩岸和平統一政策的社會壓力。

