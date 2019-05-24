2019北京國際模擬聯合國大會開幕

出席開幕式嘉賓合影（中評社 李娜攝） 中評社北京5月24日電（記者 李娜）5月23日下午，由外交部、教育部、共青團中央、中國聯合國協會指導，外交學院主辦，吳建民公益基金會協辦的“青年攜手·大道同行”2019北京國際模擬聯合國大會在外交學院沙河校區舉行開幕式。在未來四天的會期中，來自中國內地、澳門地區、英國、德國、加拿大、日本、柬埔寨、印度尼西亞等國家和地區的160餘所大學和高中，700餘位學生將“代表”不同國家，模擬聯合國議事規則，圍繞全球治理熱點議題進行深入探討，提出青年方案。



外交部部長助理張軍，國際司司長楊濤，機關黨委常務副書記史忠俊，幹部司參贊餘鵬，機關黨委參贊、工會主席皮慶，國際勞工組織北京局局長柯凱琳（Claire Courteille），歐盟駐華代表團政務處公使銜參贊白尚德（Asad Beg），印度尼西亞駐華大使館社會文化公使銜參贊蘆媚妮（Rukmini Tri Setiati），俄羅斯駐華大使館參贊 Maxim Novoselov，吳建民基金會秘書長馮煒等嘉賓出席大會開幕式。主辦方領導外交學院院長秦亞青、黨委副書記董傑出席。



外交部部長助理張軍在致辭中表示，聯合國是支持和踐行多邊主義的最重要平台，中國一直以來堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，支持聯合國的權威和作用。希望中國青年能夠代代接力，推動構建人類命運共同體。同時鼓勵來自各國的參會代表互學互鑒、增進友誼，以胸懷會天下，以思辨會未來，深入思考探索全球問題，推動多邊主義不斷向前發展。



外交學院院長秦亞青表示，外交學院作為第一批獲批設立國際組織與全球治理專業的高校，外交學院希望通過北京國際模擬聯合國大會等特色實踐活動探索外交外事及全球治理人才新途徑，為全球化問題的解決培養新生力量。



吳建民基金會秘書長馮煒向在場觀眾介紹了基金會通過北京模聯大會與外交學院聯手打造的“走進聯合國”青年交流項目，並指出模擬聯合國活動對於培養高素質全球治理和多變外交人才的實際效果。他表示，中國參與全球治理能力水平的提高，關鍵在於人才，而模擬聯合國是培養外交人才的一個很好的模式，吳建民公益基金會會繼續努力，為培養新一代的多邊外交的國際化人才增添一份力量。



國際勞工組織北京局局長柯凱琳在現場演講中鼓勵青年一代以創新思維攜手創造美好未來。歐盟駐華代表團政務處公使銜參贊白尚德上台發言時用中文鼓勵在場青年，期望青年一代秉承聯合國精神，成為明日國際舞台新星。

