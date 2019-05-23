史無前例！蔡陣營再槓黨中央沒收中執會

對於卓榮泰還原中執會場景，阮昭雄再度回擊。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨中央處理2020初選，與蔡英文陣營槓上！黨主席卓榮泰還原蔡陣營批評事項後，蔡陣營晚間又加碼反擊。針對民進黨主席卓榮泰的臉書文章，蔡英文初選辦公室發言人阮昭雄表示，這只講出一部分場景，但有幾個事實必須還原，才能看見全貌。他表示，前“行政院長”賴清德突然出現在黨部，為緩和賴情緒，前“行政院副院長”林錫耀及現場多位同志，基於黨內情誼與和諧的考量，為顧及團結，並緩和現場的氣氛，也只能盡量柔性處理，避免衝突。



阮昭雄也還原場景說，場景一：卓主席在突然宣布會議休息之前，最後所闡述的聲明“難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎？以後的歷史告訴我們，3月13日兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。”這已經非常清楚表示，他不會讓昨天20多名中執委的提案進入實質處理程序，形同沒收中執會的民主議決，“這不是沒收中執會，什麼是沒收中執會？”



場景二：中斷會議期間在貴賓室的討論，賴前院長突然出現在中央黨部，為緩和賴前院長的情緒，林錫耀前副院長及現場多位同志，基於黨內情誼與和諧的考量，為顧及團結，並緩和現場的氣氛，也只能盡量柔性處理，避免衝突。



場景三：賴前院長突然提出此一方案，林錫耀有明確表達反對的立場，但因為卓主席不讓中執委議決議案的態度非常明確，而中執會的會議是否繼續進行為主席所控制，蔡英文的代表無權置喙。因此，“我方”迫於無奈，只能表示若今日會議無法進一步處理，只能等待下次中執會的舉行。



蔡陣營也回應，民進黨副秘書長徐佳青在政論節目指出，英賴雙方昨天都有被邀赴黨中央一事，阮昭雄說，蔡在昨天並未收到任何出席黨中央活動的邀約訊息，林錫耀也未被黨中央要求轉達邀請蔡英文，相關的報道不是事實。



阮昭雄說，這項報道根本時間序列前後矛盾，既然當時賴清德已經在主席辦公室，又怎麼還會有林俊憲去邀請賴的事情？根據我們向相關當事人查證，當時徐佳青也不在主席辦公室現場。