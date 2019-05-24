中評關注：郭台銘豪氣選舉　比九降風還猛

郭台銘不僅是到宮廟參拜，幕僚團隊也安排到天主教學校演講，感受聖母慈祥。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月24日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘，拼初選足跡，已經橫跨桃竹兩縣市，可以發現，郭的選舉幕僚能力強，規劃行程，著眼於接觸不同層面，還懂得兼顧平衡，從商界轉入政界的郭董，學習適應超強，彷彿吃了“成長激素”，快速“轉大人”，到處掀“台”風，比新竹九降風還猛、還有看頭。



整理郭台銘23日下午在新竹縣市拼初選行程，第一站來到曙光女中，和女高中生擊掌問候，嗨到不行。



面對這群年齡層約十七、八歲，很容易可以讓“郭爸爸”，拿自己家中女兒來比較，當說到自己女兒喜歡“佩佩豬”，引起現場女學生哄堂大笑。



只是郭台銘畢竟68歲，很多生活經驗，還是停留在上一世代，聊布袋戲偶素還真，底下高中女生，沒有熱情回應，只好說“年齡有代溝，我和妳們差了50歲！”



郭董也勉勵高中女生，“將來都是優秀的人才，未來再為台灣生下更多優秀的後代。”



不料遭主持人糾正“我們女生不只是生產的工具！”郭董也立刻修正，讚揚未來社會絕對是“女力崛起”，及女性的行動力和影響力。



晚間在新竹縣黨部座談結束，只見郭台銘蹲下來，跟婆婆媽媽吃米粉聊天，從下午到晚上，女性不分年齡，郭台銘展現零距離，都可以適應。



郭董跟高中女生聊天，曙光女中是天主教學校，該校有聖母祈禱室，這對於習慣跑遍台灣各大廟宇的郭董，來到天主教學校，看出來，幕僚讓郭董在信仰宗教有了平衡。



郭董選舉幕僚，為了擴大接觸層面，在最短時間，打造一台“戰車”。



過去只有大選才看得的宣傳車，現在還在初選階段，已經派上用場，讓不少驚訝，郭台銘宛如吃了“成長激素”，直接跳入大選模式。



郭董現在講話，也充分流露，他真正是代表國民黨參選2020的最佳人選，“捨我其誰”的豪氣。