中評關注：郭董新竹掃街為何這麼吃香？　

國民黨新竹縣議長張鎮榮（右）表達對郭董拼經濟能力的肯定。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月24日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘，23日下午拼初選行程，集中火力在新竹縣市，短短時間可以看到，新竹縣市府會及黨務系統幾乎都出動參與，藍軍成功大整合，郭董來新竹縣市，為何這麼吃香？



過去新竹縣市，原本都是藍天，直到四年前，民進黨林智堅拿下新竹市長，接著又連任，形成“新竹市綠地”、“新竹縣藍天”的奇特景象。



郭台銘先前來新竹市，首先拜訪眷村博物館，強化正藍軍形象，23日再度來新竹市，但是走入曙光女中演講，其實未公開行程，中午跑去拜訪新竹市議會跟黨籍市議員。



新竹市議會，以往是無黨籍議長謝文進領軍，這屆謝轉戰市長最後仍落敗，反倒是新竹市議會，正副議長許修睿、余邦彥，恢復國民黨，變成藍軍掌握議會。



在國民黨新竹市黨部主委也是中常委呂學樟協調安排，郭台銘利用緊湊時間，拜訪新竹市議會，獲得熱情支持。



郭董晚間來到新竹縣黨部，與基層黨員座談，此時看到，包括新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、“立委”林為洲、新竹市黨部主委呂學樟、代表園區科學工業同業公會的台揚董事長謝其嘉、前新竹市議長謝文進，黃國新黨部主委趙建爍都到場。



若加上陪郭到義民廟參拜的前新竹縣長邱鏡淳，新竹縣市藍軍，幾乎全員到齊，只為了郭董而來。



新竹因為有新竹科學園區，科技業大老也來挺郭。郭台銘下午車隊掃街，車上還看到電榮譽副董事長宣明智，情意相挺，陪著車隊掃街。



包括府（新竹縣政府）、會（新竹市議會、新竹縣議會）、政黨（新竹市黨部、新竹縣黨部），加上科技界，少見在黨內初選階段，通通出來挺郭。



為何郭董在新竹縣市這麼吃香？或許是鴻海集團的高科技產業，跟新竹人或竹科人比較密切，科技人挺科技人。



當然也不能忽略，新竹縣市藍軍主要操盤手，仍屬於國民黨主席吳敦義系統，好比新竹市黨部主委呂學樟，就是挺吳派。



郭董這次出馬參加2020初選，可以快速拿到“榮譽黨員”證書，進入決賽，呂學樟就出力不少。



楊文科告訴中評社，只要黨內初選任何一位候選人來新竹縣，也願意給予這樣接待規模，重點是，國民黨到底什麼時候，才能產生最強的候選人？大家都在等，



他說，縣長出來陪黨內初選候選人，也不是首例，郭台銘上次去雲林，也看到雲林縣長張麗善出來迎接。



呂學樟說，不論哪位候選人來，都會全面接待，當然“交情各有深淺”，誰是最適合的人？心中自有一把尺。黨內爭取初選的六位選將，都非常優質，個人頭上都有一片天，盼望初選結束、結果出爐，“各安其位、各盡其職、各盡其力”，合力把民進黨拉下來。