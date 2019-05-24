挺朱立倫藍委林為洲　解釋為何賣力幫郭董

林為洲在臉書公開挺朱立倫，郭台銘來新竹縣，林為洲也到場，肯定郭董的“拼經濟”。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月24日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立委”林為洲接受中評社訪問表示，對於國民黨初選眾多競爭者，他支持前主席朱立倫，這跟他在公開場合支持鴻海董事長郭台銘“拼經濟”不相互違背，他認為初選若進入“郭韓之爭”，不擔心黨內分裂，但是郭粉與韓粉雙方要克制，不要惡言相向，才不會到最後，誰勝誰無法整合。



爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘，23日傍晚到晚間分別走訪新竹縣新埔鎮義民廟，新竹縣黨部與黨員座談，兩場都看到“立委”林為洲。



對於郭董爭取國民黨2020提名，林為洲在黨員座談公開喊話，每個人都說要拼經濟，但是每個人都聽到耳朵長繭，拼經濟有沒有看到？根本沒有。



他舉郭董旗下鴻海與富士康員工，多達130萬人，反觀“中華民國”的公務員，頂多只有50萬人到60萬人，郭董雇用的員工比“中華民國”公務人員還要多。



另外，郭董的鴻海產值達六兆(新台幣)，“中華民國”的總預算只有兩兆多，等於是三倍多。林為洲說，當然郭董最懂得如何拼經濟，期待創造百萬就業機會，解決年輕人低薪問題。



林為洲還帶領大家“玩遊戲”，他先喊誰最有能力帶領台灣拼經濟？要大家把心中答案說出來，透過這樣喊話，幫郭董打氣加油，郭握手表達致意。