輝眼看兩岸：架起上海與澎湖的吉祥之橋

雙滬連心，幸福起航（中評社 輝哥手機攝） 中評社上海5月24日電（作者 輝哥）5月12日上午10點，上海吉祥航空公司首航台灣澎湖的H01361航班降落在台灣澎湖，這是大陸航空公司首次開通澎湖航線，也是上海“惠台55條”政策惠及兩岸民眾的一個生動縮影。



為慶祝首航成功，吉祥航空準備了精彩紛呈的機上活動。機上135名旅客除獲贈吉祥航空機模禮品外，還額外收到了包含台灣特色糖果的首航伴手禮。同時，航班以《外婆的澎湖灣》為背景音樂，特意安排台灣籍乘務員帶來具有地方特色的閩南語播報。最令乘客感到驚喜的一幕是航班精心準備了蛋糕為航線“慶生”，2名分別來自台北和屏東、剛入職吉祥航空兩年多的“90後”台灣籍乘務員方冠尹、施亞岑與機上嘉賓共同切下蛋糕，機上氣氛達到高潮。



當晚，上海與澎湖簽署了三項旅遊合作意向書：上海旅遊行業協會與澎湖縣觀光協會簽訂《旅遊合作意向書》、上海航空國際旅遊（集團）有限公司與澎湖縣旅行商業同業公會簽訂《上海－澎湖旅遊合作意向書》、上海春秋國際旅行社與澎湖縣旅行商業同業公會簽訂《上海－澎湖旅遊合作意向書》。上海與澎湖旅行業界、農漁商貿業界代表和台商代表近200人出席並見證了這一歷史時刻。



澎湖島又名“馬公島”，是澎湖列島中面積最大、人口最多的一個島，距離台灣本島約50公里。原先大陸旅客前往澎湖，需先抵達台灣本島後再經轉機抵達，舟車勞頓、耗時較長，吉祥航空直飛澎湖航班將大幅縮短旅客出行時間。本次航班執行當日，也正直澎湖舉行極具特色的海上花火節，遊客抵達當晚便欣賞到了花火盛宴，為此次首航增添了更濃厚的喜慶氛圍。



澎湖縣縣長賴峰偉表示，澎湖旅遊資源豐富多元，深具觀光發展的優勢及潛力，未來將更積極推展澎湖觀光，發展經濟，尤其澎湖仰賴觀光業，必須積極開拓客源。期透過包機直航之引入營銷，帶動地方產業繁榮發展，期盼日後能藉此模式，帶動常態性之游程，共同創造上海與澎湖旅遊新型態，並提升澎湖在國際旅遊市場的知名度。