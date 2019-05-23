外交部：全程掌握美軍艦過航台灣海峽的情況

中評社北京5月23日電／2019年5月23日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



應南非共和國總統拉馬福薩邀請，國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長、民建中央主席郝明金將赴南非行政首都茨瓦內出席於5月25日舉行的拉馬福薩總統就職儀式。



應國務委員兼外交部長王毅邀請，古巴共和國外交部長布魯諾·羅德里格斯·帕裡利亞將於5月28日至30日對中國進行正式訪問。



應國務委員兼外交部長王毅邀請，柬埔寨副首相兼外交與國際合作部大臣布拉索昆將於5月30日至6月1日對中國進行正式訪問。



問：近來不斷出現一些有關外國企業因美國政府限制措施採取對華為公司“斷供”的報道。先是有報道說英國、日本等國的一些通訊企業日前終止或推遲了與華為的合作。但昨天我們又看到，德國英飛凌公司、日本鬆下集團都發表聲明澄清涉及他們的謠傳，聲明並未停止向華為供貨。英國電信運營商EE公司也重申，將繼續在本國5G建設中使用華為設備。華為發言人表示，一些國際合作夥伴受到了美國的政治壓力，但華為對克服困難、持續發展充滿信心。對上述情況你有何評論？



答：可能你也注意到，前兩天華為創始人任正非先生接受媒體採訪的報道在中國國內外都引起了廣泛好評。大家從華為方面表現出的開放、堅毅與氣度就能夠看到，心胸有多大，天地就有多大。



你剛才引述的一些華為合作夥伴迅速澄清所作的表態，再次表明任何國家的企業都不會罔顧切身利益、輕易盲從他國出於一己私利的政治調度。事實上，絕大多數國家都對法國阿爾斯通公司的前車之鑒記憶猶新，對美國政府動用國家力量打壓他國企業、干擾市場運行、阻撓他國互利合作的行徑始終保持著高度警惕。



中方會繼續支持包括華為在內的中國科技企業深化對外合作，這既有利於企業間的互利共贏，也有利於推動世界科技進步和經濟發展。我願再次重申，我們希望世界各國都能夠繼續為中國企業投資運營和開展合作提供公平、公正、穩定、可預期的營商環境，相信這也符合所有國家自身的根本和長遠利益。



問：你剛剛提到習近平主席特使將赴南非出席拉馬福薩總統就職儀式。請問中方對拉馬福薩先生當選新一屆南非總統有何評論？



答：中方對拉馬福薩先生當選新一屆南非總統表示誠摯的祝賀，習近平主席已向拉馬福薩總統致賀函。我們相信，在拉馬福薩總統和非國大政府的領導下，南非人民將在國家發展建設事業中不斷取得更大成就。



南非是中國的全面戰略夥伴。中方高度重視發展中南關係，願同南非新一屆政府一道努力，全面深化兩國各領域友好交流與合作，更好地造福兩國和兩國人民。



問：第一個問題，據坦桑尼亞官員稱，由中方在當地籌建的一項大型港口項目陷入了停滯，並稱中方存在不公平的行為。請問中方是否知情，對此有何評論？第二個問題，據美國方面消息，本周三，兩艘美艦穿越台灣海峽，請問中方對此有何評論？



答：第一個問題，我看到了相關報道。大家也知道，基礎設施落後和資金缺乏是制約非洲自主發展的一個主要“瓶頸”。作為非洲國家的朋友與夥伴，中方在力所能及的範圍內持續開展對非基礎設施和投融資合作，同時和非方共同做好項目可行性研究，確保項目的經濟社會效益和可持續發展。中國政府會繼續支持中國企業根據市場化原則參與你所提到的坦桑尼亞港口等基礎設施建設。



第二個問題，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況，已就此向美方表達關切。台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海和平穩定造成消極影響。



問：近段時間接連有報道稱，華為、大疆、海康威視等中國科技企業面臨來自美國的技術供應限制措施。外界普遍猜測這是美方加大向中方施壓的手段。與此同時，美財長姆努欽又表示，美對與中方舉行新一輪磋商持開放態度，希望美中能重回談判桌。在當前情況下，中方對繼續進行中美經貿磋商的可能性持何看法？



答：我們注意到有關報道。我們多次說過，中方對話的大門是敞開的，但磋商要有意義，就必須要抱有誠意。一個好的協議必須建立在相互尊重和平等互利的基礎上。所以，我們希望美方對“重回談判桌”的態度是認真的。



美國出於政治目的、動用國家力量無端打壓中國科技企業，嚴重影響全球科技發展與合作，也損害了相關國家企業的切身利益，不會得到國際社會的認同和支持。美方有關行為顯然也不利於為磋商營造一個良好的氛圍和環境。



問：據報道，美國參議員盧比奧計劃於當地時間周四提交一份關於南海東海制裁議案，建議對參與南海島礁建設的有關中國公司和個人施行制裁，中方對此有何回應？



關於你提到的美方有些人的所謂提案，中方在南海、東海等問題上的立場是一貫、明確的。中國在南海自己領土上進行島礁建設完全是主權範圍內的事。你所說的有關議案違反有關國際法和國際關係基本準則，中方堅決反對。我們敦促美方不要推動審議相關議案，避免給中美關係帶來新的干擾。



問：據報道，巴基斯坦外長庫雷希與王毅國務委員兼外長在比什凱克出席上海合作組織外長理事會會議期間舉行了雙邊會見，就共同關心的國際和地區問題交換了意見。你能否提供更多信息？



答：昨天，王毅國務委員兼外長在比什凱克出席上海合作組織外長會議期間會見巴基斯坦外長庫雷希，中方已經發布了消息。



此次會見中，雙方一致認為，中巴全天候戰略合作夥伴關係在共建“一帶一路”進程中得到進一步深化和弘揚。雙方一致同意共同落實好伊姆蘭·汗總理來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間兩國領導人達成的重要共識，繼續密切高層交往，深化務實合作，推動中巴關係在複雜多變的國際形勢下取得新的發展。



正如你所說，雙方還就共同關心的重要國際和地區問題進行了深入探討。比如在反恐問題上，雙方一致同意要進一步加強在雙、多邊範疇內合作。同時，兩國外長還就阿富汗問題深入交換了意見，圍繞如何更好維護地區和平穩定達成了很多重要共識。