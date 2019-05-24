李明賢：王金平若脫黨選到底國民黨就甭玩了

李明賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月24日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢接受中評社訪問表示，國民黨高雄市長韓國瑜連續拋出當選後在高雄上班等議題，是想重新主導戰場，不在市政議題上與綠營繼續糾纏，維持討論熱度就立於不敗之地。民眾討論韓國瑜與鴻海董事長郭台銘的比例約8：2，郭雖端出5G、AI等台灣產業轉型所需的政見，但就像包在真空袋裡的山珍海味，離庶民太遠，引不起討論，必須轉化成庶民語言。



被追問，假設王金平最後真的脫黨參選，對國民黨會造成多大傷害？李明賢思考了好幾秒後才謹慎地回應，我們最希望王能留在黨內奮鬥，若王沒有贏得初選，也會是最重要的抬轎者、輔選者，若真的不幸發生⋯⋯，對國民黨的傷害真的難以預期，也可以說若王“選到底”，國民黨2020真的不用玩了。



1973年生的李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫擔任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，並成功當選。



李明賢接受中評社訪問時表示，韓國瑜頻頻拋出當選後在高雄上班、“總統”兼任“行政院長”的策略，有點像是無黨籍台北市長柯文哲剛上任的策略，也就是“鯊魚理論”，拋出一連串議題讓媒體去追、測試社會的反應，並墊高自己談論國政的高度，藉以引導議題走向、維持聲量。韓實際上已朝著2020之路邁進，至於民調有沒有加分，至少維持了討論熱度，就是立於不敗之地。



李明賢說，韓國瑜在高雄市議會的備詢畢竟有些小瑕疵，因為剛接任高雄市長4個月，對有些市政議題並沒有那麼熟，雖然民進黨高雄市議員質詢多少有點故意修理韓的成份在，但對韓來說難免有點失分，因此對民調多少有些影響。韓國瑜在市議會質詢後，馬上接受媒體專訪，拋出必須“修憲”等級的議題，是韓想重新主導戰場，不在市政議題上與綠營繼續糾葛、脫離質詢細節的泥淖，因為糾結在這些議題上，對韓來說並不會加分。



被問到怎麼看郭台銘的聲量，李明賢透露，他在基層走動服務時，婆婆媽媽比較少討論郭，大部分都在討論韓國瑜，雖然有讚賞也有建議，但討論韓郭的比例約8：2，至於前黨主席朱立倫就更少了，郭台銘的新聞雖然有出來，但就是引不起民眾討論的興趣。



李明賢形容說，郭台銘目前提出來的拚經濟政見5G、AI就像放在真空包裝裡的山珍海味，聞不到也吃不到，雖然5G、AI確實都是台灣產業轉型需要的，但是離庶民卻都很遠，因此引不起民眾興趣，新的食品至少也應該辦個試吃會還是怎麼樣，否則庶民就是聽得懂“發大財”、有興趣討論韓，他建議郭台銘必須把5G、AI轉化為庶民聽得懂的語言。



談到朱立倫，過程中李明賢不只嘆一口氣，他說，有談到朱的民眾多半覺得朱被冷落很可惜，畢竟朱的政治經歷十分豐富，甚至也代表國民黨選過2016，雖然朱是國民黨內穩定的力量，但民眾認為朱就是少了韓國瑜一味、沒那麼亮眼。他認為朱應該大破大立去創造議題主導性，之前朱曾召開記者會批評蔡政府執政三週年，也有十多位“立委”同台，效果就不錯，但應該要持續維持，必須維持住熱度才有辦法民調往上攀升。



李明賢認為，前“立法院長”王金平不會脫黨參選到底，因為王對國民黨還是有深厚的感情，現在黨中央中常會通過初選辦法了，就是黨的最高決策，盼王能展現自己的特質爭取勝出，也不要在砲打黨中央了，畢竟黨中央也很為難，要把第一強的韓國瑜、第二強的郭台銘都納進來，沒辦法有絕對的公平，只有做到相對公平。



李明賢指出，王金平在政壇歷練豐富，王的系統人馬也滿多的，以目前的民調來說，王至少有10％的支持，這些當然不可能全部跟著王走，但若有一半跟著王出走，就真的不用玩了。