中評關注：這場初選搞到黨內廝殺盟友互槓

民進黨22日中執會後，蔡賴兩陣營等同於撕破臉。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選，在22日中執會之後，蔡英文、賴清德兩陣營已經撕破臉！中執會隔天蔡賴陣營以及黨中央三方，從早嗆到晚，賴清德更是一晚就有兩個電視節目訪問，賴陣營在拋出新方案後，反擊力道加大。但這場初選演變今，要再談蔡賴合作恐怕已經沒空間，甚至過去黨內同派系的人馬，也因為這場初選上演對嗆戲碼，裂痕越來越大。



賴清德22日晚間直搗民進黨中央，黨中央到底有沒有邀請蔡英文親自到場，各方各說各話，賴陣營說有，蔡陣營說沒有。尤其是，賴22日晚間在中執會直接到黨中央舉行記者會，黨中央借出場地，遭到蔡陣營、挺蔡支持者一片撻伐，甚至到民進黨臉書嗆聲，罵黨中央罵得難聽，還要卓榮泰乾脆直接下台。



卓榮泰在被蔡陣營罵了一整天之後，23日傍晚終於在臉書上一一還原場景。但蔡陣營馬上又再度回擊，認為卓主席還原的場景有些出入，再度批評卓榮泰沒收中執會，不讓中執會進行。蔡陣營出來罵卓榮泰的發言人阮昭雄，兩人同屬謝系，過去阮還得稱卓榮泰大師兄，但現在卻因為初選立場不同而隔空互嗆。



卓、阮兩人同屬謝系，都非常喜歡飛行夾克，甚至很有默契的常常一同穿飛行夾克，阮昭雄還曾私下透露，他們也會一起團購。但現在卻因為一個是蔡陣營發言人，一個是黨主席，立場不同狀況下，火力十足的隔空對嗆。



蔡陣營代表協商的前“行政院副院長”林錫耀，以及代表賴清德陣營的“立委”林俊憲，兩人同屬新潮流，日前幾度代表雙方陣營出席協調。林錫耀是新系內大老，擔任民進黨秘書長時，林俊憲曾任發言人，但現在卻得要在中執會直播時，為各自的代表方交火辯護。



民進黨這場初選目前演變至此，派系盟友之間都殺紅眼，蔡賴要有合作空間恐有難度。加上卓榮泰22日中執會不讓挺英中執委表決，下週召開的中執會，英系中執委絕對不會再這樣拖下去，一定會想出新招反制。