賴清德向蔡喊話：講突襲太沉重盼理解我苦心

賴清德上政經關不了節目。(照片：政經關不了片段) 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）前“行政院長”賴清德22日在中執會後拋出新方案，引起蔡英文不滿。賴清德23日晚間接受網路節目專訪時強調，這絕對不是偷襲，而是在中執會僵持不下提出新方案。對於若賴贏韓30%，蔡僅贏0.1%也要讓蔡選？賴清德則說，民進黨主要對手是國民黨，不是兩個人的競爭。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案為：第一，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



賴清德上彭文正主持的“政經關不了”網路節目在23日晚間播出，開始之前就有上千人線上等候，播出當下則吸引上萬人次同時觀看。



有外界質疑賴清德前往中執會是突襲，賴清德說，這絕對不是偷襲，“中執會提這個案子也沒讓我知道”，講突襲太沉重，在中執會僵持不下提出一個新方案討論，對於遭到攻擊感到可惜，期盼能留一扇窗理解他解這個局的苦心。



賴清德表示，他提出方案，第一，是希望黨的制度能夠維持。第二，希望黨能和諧與團結。第三，基於對蔡英文的尊重。第四，不是為了個人，為了承擔台灣下一個階段的責任。



賴清德進一步說，方案是保全的制度不被更改，營造黨的和諧，若更改選舉辦法，對黨的後續不利，未來將後患無窮，派系只要透過合縱連橫就能改變規則，黨將會受到很大的衝擊。



賴清德也提到，綠委林俊憲（賴的發言人）講得很好，這任的辦法已經公告也是經中執會通過，若要修改應適用於下一任，且在遊戲過程更改辦法，會有法律的問題。



依照賴提出的新方案，只要蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。彭文正詢問，若賴清德贏韓國瑜30%，蔡英文僅贏韓國瑜0.1%的狀況？賴清德笑稱“不可能”，賴解釋，這個策略背後的意義，是民進黨主要對手是國民黨，而不是兩個人的競爭，若落差大更能見到他的苦心。

