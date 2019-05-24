中評鏡頭：空前　郭台銘初選拜票出動掃街車

配合郭台銘登“戰車”掃街拜票初體驗，郭團隊也準備俗稱“豬仔車”給媒體一路跟拍。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月24日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘，為了擴大接觸層面，幕僚建議登上“戰車”，從新竹市掃街拜票到新竹縣，這也是郭董的“初體驗”，過程中還遇上前鴻海員工，向他打氣加油，高喊要投他一票，郭台銘實際感受政治人物，為了拼選舉的忙碌生活。



還在黨內初選，郭董就站上“戰車”掃街，郭台銘事先受訪表示，他是第一次參選，新鮮人最大好處就是，不怕犯錯。



“我第一次坐戰車掃街，要告訴大家我是認真的、努力的，以過去45年經驗，把我的優點讓選民看到！”郭董說。



國民黨前“立委”、也是新竹市黨部主委呂學樟陪郭董一起掃街，呂學樟晚間在新竹縣黨部黨員基層座談，主動提到，先前跟郭幕僚談起，似乎要準備一輛宣傳車給郭董，結果郭團隊大概花不到一天時間，就準備好“戰車”，讓人看到郭董執行力十分驚人，有這樣領導人的拼勁，帶領台灣拼經濟絕對有信心。



事實上，郭董在初選階段就登上“戰車”沿途新竹縣市掃街拜票，前所未見，幕僚也提供俗稱“豬仔車”，給媒體記者沿途跟拍，彷彿藍綠大選已經開打。