楊開煌：美國極端主義當道　宛如小流氓

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北5月24日電（記者 倪鴻祥）中美貿易戰愈鬧愈僵，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社訪問表示，美國現在是極端主義當道，霸道行為簡直跟街道上的混混、小流氓一樣。特朗普總統完全不像世界領袖，連黑道老大都比不上，完全沒有氣度與度量，一不爽就準備拔刀拚了，根本不顧形象耍流氓，而且這些極右派完全不懂中國大陸，現在大陸打持久戰，打的是戰略，所有媒體全方位宣傳反美，這就很難妥協了。



面對中國大陸的崛起，楊開煌指出，現在西方國家慢慢調整中，只有美國拒調整，就看能否擋住中國崛起趨勢，台灣應該跟著全球趨勢走，而不是跟著美國走。



長年專研兩岸問題的楊開煌也點出，大陸現在對台政策出現兩個變化。第一個是統一政策與對台政策適度的做了區隔。統一政策是整個國家的大政方針，民族復興必要的前提與條件；對台政策就只是對台灣的人民，所以對台政策是放在統一政策之後，主要是希望台灣能長治久安，不要引起麻煩。



在統一政策下，誰妨礙統一，誰就是敵人，所以強調不給“台獨”一點空間，是比較硬的；對台政策是針對台灣人民、台灣青年，而且把台灣視為一省，所以是軟的。



第二個是大陸方根本不理蔡英文政府。大陸過去是“寄希望於台灣當局、寄希望於台灣人民”、現在只是“寄希望於台灣人民”，而且這是朝著怎麼樣在統一之後能夠長治久安的方向。



他指出，原來“寄希望於台灣當局”的部分，轉移到中美關係，大陸已經認為，只要把中美關係搞好，擺平美國，台灣問題就容易解決，所中美關係是主要的，“台獨”問題是次要的。



他說，中國大陸的整個戰略很清楚，就是要往統一的方向走，統一最大的障礙是美國，主障礙是美國，次障礙是日本，擺平美國，日本就不敢說話，“台獨”政權只是小障礙；所以以前是對台政策去支持和平統一的政策，現在是和平統一政策指導對台政策，兩者在政策推動的位階上有變化。

