賴清德：沒考慮過翻桌　不會脫黨參選　

賴清德上彭文正主持的“政經關不了”網路節目。（照片：政經關不了節目片段） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）針對民進黨2020初選，前“行政院長”賴清德23日接受網路節目“政經關不了”專訪時表示，他沒有脫黨競選的問題，主人彭文正問若“想贏都很難”？賴答會堅持選下去，他對於打贏初選有信心，至於贏的話，由於現在專注初選，還沒想過副手。



賴清德23日上彭文正主持的“政經關不了”網路節目在23日晚間播出，開始之前就有上千人線上等候，播出當下則吸引上萬人次同時觀看。



對於這場初選後，賴清德表示，他支持贏的人代表民進黨，因此沒有脫黨參選的問題。彭文正問若選輸要幹嘛？賴清德答，對於打贏初選相當有信心。彭再問若是想贏都很難的情況？賴答會堅持走下去，沒有考慮過“翻桌”。至於對手若“搏歹筊（詐賭）”？賴說，希望不會這樣，大家都是輸家，由於現專注於初選，還沒想過副手的問題。



被問到，在選舉過程被視為“邊緣人”，賴清德回應，對於人情的冷暖，他不以為意。賴清德以過去擔任醫生舉例，醫生的訓練很特別，每天都在看生離死別，看人性面對生離死別的反應，另外，醫生也唸過心理學，了解每個場合每個人會有不同的反應。



針對賴清德日前赴日，彭文正也詢問賴清德為何不去美國？賴清德回應，是因為初選時程的關係不是不去，6月初選完後去美國時間會比較充裕也能好好互動與支持者談理念。對於賴清德的回應，彭文正笑說，賴清德對這場初選深具信心。



