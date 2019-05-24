中評關注：賴清德強化媒體戰　啦啦隊也上了

賴清德子弟兵林俊憲預告24日將有屏東鄉親組團到台南為聲援賴清德。（中評社） 中評社台南5月24日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選，22日下午中執會高潮迭起，下周還要再戰。賴清德陣營宣傳戰，除了網路發聲、媒體受訪外，動員群眾組團造勢的啦啦隊也將登場。



賴清德22日下午在中執會提出新方案後，這兩天密集安排接受媒體訪問，23日晚上就一連上兩個節目，基層動員造勢也將啟動，宣傳戰的腳步加快。



賴清德24日的公開行程，上午在高雄、下午到台北；賴在在台南的子弟兵，“立委”林俊憲、市議員蔡筱薇陣營23日已預告，24日上午將有屏東鹽埔鄉親組團包車到台南林、蔡兩人位於東區的聯合服務處，要聲援賴清德，同時為林俊憲加油。



賴清德目前檯面上的幕僚群中，主要有三位青壯派成員，除了“立委”林俊憲與新科“立委”郭國文之外，就是最近剛加入行動辦公室發言人行列的李退之。



先前，賴的行動辦公室發言人林聖哲，與賴清德同是成大醫院出身，是知名的整型外科醫師，賴擔任台南市長時，延攬林聖哲出任台南市衛生局長。現在加入的李退之，政治學、國際關係科班出，有地方民代與中央政務官的歷練，強化了賴陣營對於高度政治敏感議題的回應說明能力。



李退之，1971年出生，是台灣大學政治系國際關係組學士、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，現為台灣成功大學海洋科技與事務研究所博士生。曾任蘇煥智主政台南縣政府時期的新聞室主任、民進黨中央黨部秘書長辦公室主任等職。台南縣市合併後，李退之當選台南市議員，是台南挺賴的核心成員。

