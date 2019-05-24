賴陣營深夜開講　李退之：政變字眼可以打住

李退之。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）爭取民進黨2020提名的前“行政院長”賴清德22日在中執會後提出新方案，令蔡英文十分不滿。賴清德行動辦公室發言人李退之23日晚間9點半透過短片反批，若雙方都抱持這樣的精神，初選民調很快就有方案，並圓滿推出候選人。



針對賴清德22日前往黨中央提出的新方案：第一，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



對於這樣方案，蔡英文陣營批“贏就是贏、輸就是輸，不需要誰讓誰”。李退之回應，自從民調初選辦法公告以來，賴清德一直抱持這樣的想法，如果雙方打從一開始就抱持這樣的精神、心情，相信很快就能得到初選民調的方案，圓滿推出雙方合意的候選人。



李退之也說，對於22日晚間的狀況，雙方的通知大家都有看到，像是“善導寺之變”、“突襲”、“政變”的字眼可以就此打住，不需要再畫蛇添足。



李退之強調，賴清德的方案大家應冷靜看待，目的是希望不要改變初選辦法，在公告遊戲規則下提供更前進一步的方案，當時對方代表有承諾會帶回去做進一步思考，懇請蔡英文、對方陣營、民進黨同志能思考，這樣方案能否為下一步初選打下基礎，讓民進黨的初選民調制度有圓滿的結果以安慰支持者的焦慮。