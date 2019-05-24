中評關注：開槍之人呼之欲出? 韓心理有數

韓國瑜對於指導郭台銘說“絕不接受徵召”，及妻子李佳芬口中“背後開槍之人”都已心理有數。但韓將醞釀反擊，不會坐以待斃。（中評社 資料照） 中評社高雄5月24日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨日一改“低調”態度，“大方”表態若6月22日韓粉在台中舉辦大會師活動且受邀將允諾出席，跟大家見見面、說說話。韓受訪時雖輕描淡寫，但真正動機卻在等待一個“化被動為主動”的時機。6月3日待市政總質詢結束後，醞釀一場猛虎出閘的佈局。



韓國瑜近日飽受批評，各路攻擊、抹黑、批判接踵而至，且強度一天大過一天！外從民進黨蔡英文、賴清德，或到同黨楊秋興、郭台銘，又或者曾是韓粉改轉韓黑的資深媒體人黃光芹、網路紅人館長陳之漢等。



還記得4月17日鴻海集團董事長出席國民黨中常會獲頒榮譽黨員，並表態參選2020的意願，還席間他強調“自己不接受徵召”，以及韓妻李佳芬4月22日出席“瓊瑤宴”時說“背後被開槍的感覺很不好”。



究竟“誰是開槍的人”？這個答案媒體都在揣測，但韓國瑜心理有數，也懷疑手法跟當年“馬王政爭”幾乎一個板路，跟馬英九最親密、最信任者是誰？這個答案早在韓心裡呼之欲出。對於郭台銘的參選，不過是一張牌、一步棋。



何以郭台銘會說“自己絕對不接受徵召？”試問4月17日韓國瑜訪美聲勢最旺時，國民黨內根本沒有人要徵召郭台銘呀？因此教郭刻意說出這句話的人，就是李佳芬口中的“開槍之人”。



當前全台負面政治新聞幾乎全衝著韓國瑜而來，韓從去年11月24日翻轉高雄的“紅炸子雞”頓時成為“政治孤鳥”。這段時間為他進行聲援的人少之又少，種種壓力不光是因他是目前民調最高，是現階段最靠近2020的政治人物，也包括各個陣營，每位人物的角度算計，相信韓這陣子是如人飲水、冷暖自知，種種感受點滴在心頭，但此時此刻她只能“忍”。



當然依照韓的性格，他既然頭都洗下去了，就絕不會坐以待斃，讓部分人士玩弄於股掌之間。不願“坐以待斃”的他，勢必會醞釀反撲。

