張平楠：粵港澳台共贏發展對和平統一的啟示

廣東省台灣研究會副會長、研究員張平楠（中評社圖片） 中評社北京5月24日電（記者 張爽）廣東省台灣研究會副會長、研究員張平楠在全國台灣研究會2019年學術年會上發表觀點稱，無論和平統一模式將以“一國兩制”或者什麼樣的形式出現，在制度層面之下經濟社會的共贏發展更是顯得至關重要，直接影響兩岸關係的行穩致遠。粵港澳台共贏發展的理論探索和實踐經驗，對於海峽兩岸和平統一來說，是難能可貴的資源。



張平楠表示，習總書記指出，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。中國人不打中國人，中國人要幫中國人。實事求是地講，大量港澳台同胞扎根廣東，融入當地社會。越來越多的台灣同胞成為兩岸族、擁有兩個家、享有兩種制度，促進共贏發展，更有可能為“一國兩制”台灣方案奠定經濟社會基礎。



“廣東是改革開放的先行點和示範田，是祖國大陸直接面對港澳台的南大門，是特區、自貿區、大灣區發展的探索者和踐行者。”張平楠指出，廣東與台灣的關係是兩岸關係的重要組成部分。無論是講好中央關愛特別區域發展的故事，還是講好“一國兩制”下共贏發展的故事，都大有作為。



張平楠認為，廣東與台灣血緣相通、人緣相親、文緣相連、地緣相近、商緣相生、法緣相承。廣東和台灣關係密切。廣東是國民革命的策源地，包括孫中山先生在內的很多革命先賢都是廣東人，或是長期在廣東從事革命活動。400多萬廣東籍同胞在島內各地生息繁衍。台灣台北市、台中市、高雄市、屏東潮州鎮等地的潮州同鄉會，以及台灣客屬總會等鄉親，為促進台灣的經濟社會發展做出了突出貢獻。廣東是台灣商人投資最密集的內地省份，占祖國大陸總量五分之一。改革開放四十年來，廣東累計有台資企業26000家，常駐台商20萬名。粵台之間科學教育文化衛生交流是最頻繁地區之一。台灣同胞成為廣東大家庭的重要成員。



張平楠指出，廣大台灣同胞非常關注個人的教育與前途、創業與就業、發展空間與生活方式等問題，廣東憑著改革開放四十年前後的鮮明對比，相信是最有份量向台灣講好“一國兩制”政策優勢、“粵港澳大灣區”“一帶一路”“創新驅動”等國家戰略的大陸省份。廣東改革開放的故事以及粵港澳大灣區共贏發展的故事對台灣很有針對性，相信可助觸動廣大台灣同胞心靈，推動兩岸同胞共贏發展。

