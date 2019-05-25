仇開明：唤台灣民眾參與民族復興需有三超越

仇開明 海峽兩岸關係研究中心主任、研究員（中評社 張爽攝） 中評社北京5月25日電（記者 張爽）習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，深入分析了台灣問題和兩岸關係發展的歷史大勢，指出兩岸必須統一，也必然統一。講話突出揭示了國家統一與中華民族偉大復興的必然聯繫，指出“廣大台灣同胞要認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，做實現中華民族偉大復興的追夢者”。台灣同胞不是民族復興袖手旁觀的局外人，而是積極參與者、共同實踐者、成果分享者。這既解決了新時代推進統一進程的動力問題，也回答了充分體現台灣民眾在統一進程和方案中的主體地位這一本質特征。故而，深刻把握和分析台灣同胞參與復興的需求與特點，對於調動和喚發台灣民眾的熱情和積極性，實現包括國家完全統一在內的民族復興偉大事業，都至關重要。



一、台灣民眾正日益成為推進兩岸關係進程的主導力量



仇開明表示，近些年來，兩岸關係出現了新的鮮明特征，就是隨著大陸經濟長足發展，綜合實力持續攀升，兩岸經濟實力落差顯著擴大，大陸日益成為推進兩岸關係的主動一方，決定力和影響力都大大增強。台灣當局兩岸政策日漸保守化、退守而不是進取。特別是民進黨當局刻意打壓和限制台灣民眾參與兩岸關係及融合發展的空間，頻頻遭致民眾反彈，承受著愈強烈的民意壓力。



他認為，形成以上趨勢的深層原因是：以民進黨為代表的台獨政治勢力，罔顧台灣民眾根本利益，煽動“仇中抗中”和社會政治對立，導致社會分裂和內耗加劇，造成台灣政治失能和社會離心傾向，連帶影響經濟發展動能和公共資源產出。經濟發展遲緩、財政收入增長緩慢、非生產性支出比例上升，都嚴重制約了台行政當局分配資源、化解社會矛盾的能力。



仇開明說，另一方面，大陸對台灣民眾張開雙臂，熱忱歡迎台灣同胞參與融合發展，給予台灣同胞在大陸工作、生活相關同等待遇，讓台灣同胞充分分享大陸改革開放進步成果。台灣民眾更加關注大陸發展機會，台灣民眾青年社會力量更多成為兩岸和平發展的支持力量，而不是台灣當局意識形態的尾巴。台灣民眾對兩岸關係發展和美好生活的向往日益成為兩岸融合發展的主軸，成為參與並引領兩岸關係發展的重要力量。因為台灣民眾的充分參與，才使兩岸關係走深走實，才使融合發展日前豐滿，才使民族復興偉大目標與台灣民眾發展和尊嚴更加密切地聯繫在一起。

