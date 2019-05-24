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美中貿易戰延燒　美股收黑
http://www.CRNTT.com   2019-05-24 08:53:25


　　中評社香港5月24日電／美中貿易戰延燒，雙方在言詞上持續交鋒，導致華爾街股市今天進一步下跌，三大指數都收黑。

　　受到歐洲經濟疲軟新聞的影響，投資人也拋售科技類股票。

　　中央社報道，道瓊工業指數終場下跌1.1%，收在25490.20點，寫下10天以來的最低點。

　　標準普爾500指數下挫1.2%，收在2822.29點；那斯達克指數下跌1.6%，收在7628.28點。

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