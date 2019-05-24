印度人民黨在全國大選中獲勝

中評社香港5月24日電／印度選舉委員會24日凌晨公布的即時計票結果顯示，執政黨印度人民黨已獲得人民院（議會下院）過半數席位，在2019年印度大選中獲勝。



新華社報道，印度選舉委員會的計票結果顯示，截至當地時間24日2時20分，現任總理莫迪領導的印度人民黨贏得274個人民院席位，超過總議席數的一半，繼2014年後再次贏得全國大選。印度人民黨領導的全國民主聯盟在人民院共獲得超過300個議席。與此同時，最大反對黨印度國民大會黨（國大黨）贏得47個議席，為最大在野黨。



除獲勝選區外，目前印度人民黨還在另外29個選區保持領先，因此有望最終獲得約300個議席，超過2014年大選所獲的282個席位。國大黨則在另外5個選區中保持領先。



此外，莫迪在位於印度北方邦瓦拉納西的選區獲勝，當選印度人民院議員。輿論普遍認為莫迪將連任總理。



今年印度全國大選投票自4月11日持續至5月19日，分7個階段進行。據印度選舉委員會公布的數據，本次大選有超過6億選民參與投票，投票率為67.1%，高於2014年的66.4%。



大選計票工作23日上午8時在全國展開。在初步計票結果顯示印度人民黨以巨大優勢領先後，國大黨主席拉胡爾·甘地23日承認該黨在大選中落敗。此間分析人士認為，本次選舉結果反映出莫迪依舊在選民中享有較高威望。



印度是聯邦制國家，議會實行兩院制，分為聯邦院（議會上院）和人民院。人民院擁有545個議席，除2個席位由總統任命以外，其餘543個席位通過選舉產生。人民院選舉每5年舉行一次，在選舉中贏得多數席位的政黨或政黨聯盟有權組建內閣。