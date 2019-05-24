富權：蔡英文會否藉著“沒收中執會”重奪黨魁

中評社香港5月24日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，前日民進黨召開有史以來首次現場直播的中執會，由於發生被名咀形容為“善導寺之變”的賴清德“突襲”黨中央事件，及卓榮泰中止會議兩小時後又匆匆宣布會議結束，蔡英文及其支持者中執委譴責為“沒收中執會”，掀起民進黨內政治風暴，兩大陣營互相炮轟，“挺英”中執委異口同聲地指著卓榮泰主席和羅文嘉秘書長“偏袒”賴清德。蔡英文更是不顧自己的崇隆身份，兩面開火，左打卓榮泰“中執會討論初選規則，已經非常接近有結論。結果會議突然中止，讓很多人感到突兀”，右轟賴清德所提出的“贏的策略”方案，“在過去協調期都沒有提出，也沒有提到中執會討論”，並聲稱“贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂讓的問題”。



由此，卓榮泰遇到了強大的壓力。有人私下議論，卓榮泰的民進黨主席之位坐得不會久長，不是被蔡英文和“挺英中執委轟下台，就是不甘受辱，憤而辭職，“劈炮唔撈”。倘此，蔡英文就可以執行《民主進步黨黨章》第十五條之一的規定，“現任‘總統’為本黨黨員時，自其就任之日起，為本黨主席，至其卸任之日止。其任期以‘憲法’規定之‘總統’任期為一任”，“班師回朝”，再次兼任黨主席，完全充分地掌握黨機器，全面地封殺賴清德。



這就將會讓蔡英文的愛將鄭文燦，陷於極為尷尬的境地。實際上，去年民進黨慘敗“九合一”選舉，辭去所兼民進黨主席職務，而中常會通過委任林右昌代理黨主席職務的任期也將結束時，本來蔡英文和全黨都認為是參加黨主席補選第一人選的中常委鄭文燦，卻在“批英”游盈隆搶先宣布參加黨主席補選，對蔡英文形成較大壓力的情況下，愛惜羽毛，擔心明年一月“總統”和“立委”大選民進黨仍然難以取勝而必須辭職，耽誤自己的“二零二四”規劃之路，就操作黨內中生代聯合推薦卓榮泰參選。這除了是鄭文燦為了一己之私之外，更是看中了卓榮泰的協調能力，希望能由其協調黨內不同派系（當時尚未有賴清德挑戰蔡英文的困擾）。



另外，鄭文燦更是要在黨內派系林立，其他派系都極為妒忌及不滿“新潮流系”的現時環境下，表達自己“大公無私”，作為“新潮流系”的總召，卻找了個與“新潮流系”有“派仇”的“謝系大弟子”卓榮泰。而卓榮泰不知是否對“新潮流系”知恩圖報，還是認為蔡英文的“霸氣”不符民進黨的創黨精神，竟然丟掉自己高超的“協調”看家本領，在前日的中執會上，面對二十九名“挺英”中執委“圍剿”只有一名“撐賴”中執委的極度傾斜情況，竟然向“撐賴”傾斜，除了是惹來蔡英文“沒收中執會”批評的中止中執會討論之外，還向前往中央黨部“突襲”的賴清德提供記者室發布針對蔡英文的聲明，而並未以“對等原則”，邀請蔡英文或其代理人發布言論以作平衡。因此，卓榮泰已經犯了蔡英文的大忌，遲早要走人。