問東問西　楊憲宏證實AIT介入台灣選舉

資深媒體人楊憲宏在臉書發文表示，AIT介入台灣選舉。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電／民進黨2020初選辦法一變再變，是否背離民主程序，引發美國關切。媒體評論員楊憲宏接受媒體訪問證實，美國對初選作業問得很仔細，包括初選民調是採互比或對比、為何納入柯文哲，以及應否納入手機。對明年可能的藍綠白相爭局面，楊憲宏表示，“美國友人”關心的一大重點是“盼望民進黨不要分裂。”



民進黨主席卓榮泰23日受訪時否認AIT曾到黨部談過初選，他也未曾接觸AIT。AIT則表示不評論。據了解，除了民進黨，AIT也向國民黨高層請教明年“總統”大選情勢。前新北市長朱立倫不諱言，美方友人曾來拜訪他、聊選情。



美國在台協會（AIT）向來有對台搜集輿情的政治任務，去年九合一大選，國民黨籍韓國瑜在高雄市取得空前勝利，出乎美國事前研判。AIT記取此教訓，更強化與各政黨的接觸，蔡英文遭前“行政院長”賴清德挑戰，黨內初選規則喬不定，引發美國務院高度關切。



根據中時電子報報道，楊憲宏23日證實，美方的確關切此事。至於這位“美國友人”的身分及層級，不便透露。而友人提出的問題，“都是美國國務院想知道的答案。”



楊憲宏表示，AIT詢問重點包括民進黨初選到底會如何？為何要用對比式民調，互比式才最沒爭議。



楊說對方說，“民進黨規定是互比，現在變成對比”；美方友人覺得很奇怪，“因為美國都用互比，不用對比。”



美方解釋，互比式民調結果較穩定，因為要對比誰，對比幾位？都有不同說法，對比越多人，變數越多，更難以預測結果。



對於蔡陣營主張把柯文哲納入對比民調，美方也質疑，若柯後來不選，最後做出來的民調還算不算數？如果要做對比，應該對比一位“有一定程度的可信賴性”，輸贏比較好判斷，變數較少。



關於手機民調，楊憲宏的友人指出，“手機民調不準！為何要選擇一個不準的東西？”他以美國2016年“總統”大選為例，有很多機構納入手機，民調顯示民主黨的希拉里會贏，但結果並非如此，證明手機民調準確度並不可靠。



楊憲宏表示，AIT友人應該是請教許多民進黨高層，“但沒有得到答案才來問我。”



美國在台協會主席（AIT）莫健去年在九合一大選前訪問台灣，曾發表評論，指有“外界勢力”，試圖改變台灣輿論並散播不實資訊。台灣許多人解讀，這是在為民進黨助選，但是莫健的努力並未改變民進黨大敗的結果。