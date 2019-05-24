特朗普：沒必要增兵中東

中評社香港5月24日電／美國總統特朗普今天表示，他懷疑美國必須增兵中東以對抗伊朗。特朗普稍後將與五角大廈官員討論此事。



據中央社報道，在美國和伊朗緊張關係持續升高之際，美國軍方已討論增兵大約5000人至中東。



記者詢問此一增兵計劃時，特朗普表示，他並不認為有此必要，但他願意加以考慮。



美國代理國防部長夏納翰稍早證實，五角大廈考慮增兵中東，以便加強保護當地的美軍。