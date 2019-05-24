吳子嘉爆國民黨還有人要參選　就是吳敦義

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電／爭取中國國民黨2020黨內初選的候選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫以及前“立法院長”王金平等人，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目中爆出，國民黨還會有一個人出來參選2020，那人就是黨主席吳敦義。



吳子嘉在網路節目《RJ Show》表示，他間接聽到，國民黨一個大老在傳國民黨還有第5個人要出來選，他本想怎麼可能，直到看到無黨籍台北市長柯文哲被丟進國民黨內的對比式民調中，讓他因此相信會有第5個人，而第5個人就是吳敦義，因為只有吳敦義才能丟柯文哲出來。吳敦義怎麼會莫名其妙要丟柯文哲出來，按規定來講，對比式民調，比民進黨就好了，何況目前柯的民調並不是第一，放柯進來並沒有意義，就是為了要搞現在態勢很好的郭台銘。郭台銘聲勢下滑，吳敦義就有參選機會了。



吳子嘉還說，吳敦義非常痛恨朱立倫，所以當初才說要派最強、要能贏柯文哲的參選人，利用韓國瑜把朱立倫給砍掉。坊間有一說法，韓國瑜才當幾個月的市長而已，韓不能選，吳敦義則藉此把韓綁在高雄，喬來喬去，喬到最後讓自己去選。



對於柯文哲要不要參選2020？吳子嘉指出，柯文哲不說“不要選”，是他現在的想法，柯文哲現在不說是為搏版面，對選2020這件事要保持模糊，若他現在說不選，他就沒行情了。至於最後柯文哲會不會選，那要看他的膽量和本事，他是有本事的，本事大不大不知道，但他的IQ 157，敢冒險卻很小心，對選2020，他也還沒有心理準備。