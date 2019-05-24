柯文哲訪日出席觀光論壇　與謝長廷哥倆好

柯文哲出席“台日觀光論壇”歡迎晚宴，謝長廷陪同接受媒體聯訪，兩人互相幫腔，有說有笑，展現好交情。(照片：台北市政府提供) 中評社台北5月24日電／在日本訪問的無黨籍台北市長柯文哲23日晚間出席“台日觀光論壇”歡迎晚宴，和台灣駐日代表謝長廷同台，聯袂受訪，展現好交情。對於媒體較尖銳的提問，例如白綠關係、核食問題，兩人互相幫腔。顯示兩人關係不受去年底縣市長選舉，柯與謝長廷子弟兵姚文智競爭台北市長寶座的影響。



由於柯文哲訪問日本只有4天，排滿行程，到富山縣富山市出席台日觀光高峰論壇也只停留3小時，被指為是“沾醬油”，謝長廷說，不是“沾醬油”，而是“送醬油”來，因為這邊本來就缺少醬油，市長他是來捧場的。媒體也比較謝陪同日前來訪問的前“行政院長”賴清德的時間較少，謝長廷則笑答，他要算看看差幾秒，他也沒仔細算。其實今天是柯市長陪他，不能算是他陪柯市長。25日去福島要4個鐘頭也會陪柯，在東北兩天他都是有陪的。



無黨籍台北市長柯文哲23日上午啟程前往日本訪問，將於26日返台。4天的訪問行程包含：參加台日觀光高峰論壇、考察防災與東京奧運等內容，將走訪東京、富山、福島、仙台等地；並預計與日本首相安倍晉三胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子、重量級議員會面，被認為是為2020大選鋪路。

