若蔡陣營“出老千”　賴清德：民進黨災難

賴清德接受網路節目專訪。（照片：擷取自《政經關不了》YouTube） 中評社台北5月24日電／前“行政院長”賴清德22日對民進黨2020初選拋出新方案，賴清德23日晚間接受網路節目專訪時，被問到如果對手“出老千”，讓初選變得相當不公平，將如何因應？賴清德沉重地說，“我希望不會，因為如果這樣，誰都是輸家，沒有贏家，對民進黨更是災難，很難再受到‘國人’支持，所以我會堅持下去”。



對22日親赴民進黨中央提出新方案，遭蔡陣營質疑突襲。賴清德接受網路節目《政經關不了》專訪時還原事件原貌強調，由於前天的中執會雙邊僵持不下，因此會中休息時，黨主席卓榮泰才請雙邊代表人聯絡當事人，了解是否還有新的辦法，他才請代表人民進黨“立委”林俊憲告知卓榮泰他會前往黨中央，事後到場也與5人協調小組的“總統府”秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦、民進黨“立委”柯建銘及卓榮泰會面。



賴清德表示，“我要說這個絕對不是突襲，今天你們要在中執會修改初選辦法也沒讓我知道”，是他在21日晚間才知道這個訊息。問題是，若真的修改辦法不僅將很難取信社會大眾，也會讓初選失去公信力，在未來很難再取得“國人”的支持。



賴清德強調，由於他與蔡英文的目標都是希望贏得2020，既然如此，假如蔡英文代表民進黨能贏得選舉，他當然會支持，所以才會提出所謂“贏的策略”。



被問到“你真的認為蔡英文把你當兄弟姊妹嗎？”賴清德表示，他依然這樣認為，畢竟這場初選還是有人願意勇敢站出來給他鼓勵，且最後的勝利者，不是比資源多寡、派系多大，而是要得到人民的支持，才是決勝負的關鍵。