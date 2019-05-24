民調指定韓國瑜　傳蔡英文陣營指定

民進黨22日下午舉行中執會討論2020初選事宜。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電／民進黨22日中執會討論2020初選相關事宜，外界質疑，為何對比式民調是由賴清德指定韓國瑜；媒體報道，知情人士指出，韓國瑜是英陣營指定要的。



針對黨主席卓榮泰被蔡英文陣營批“沒收民主”；知情人士指出，卓榮泰立場一直都是一樣，也告訴蔡陣營，不可能他當主席主持時，通過一個破壞制度的惡例，這是歷史笑話；蔡陣營就說，“那你就不要管，交中執委處理”。



根據中時電子報報道，對比式民調指定韓國瑜一事；知情人士表示，中執會前，羅文嘉還問林錫耀，“指定要韓國瑜很奇怪，為何不是郭台銘？”林說，因為韓聲勢強；羅說，“可韓聲勢下挫，有可能是郭，若堅持韓，一定要講個道理；還是說，寫國民黨主要競爭對手，或許由黨部來做個民調，作為假想敵，寫特定人是誰，很怪。”是蔡陣營堅持，所以才會以韓來比。



至於在卓喊休息後，直播被關掉，也被外指為“陰謀論”； 知情人士指出，主席喊休息，因為有資深黨務主管基於好意，怕拍到大家有啥不妥畫面，所以才去把直播關掉。



知情人士認為，外界這次一直罵黨中央很沒道理，羅文嘉跟卓榮泰都很積極協調，包括第二次簽字，雙方都簽了，中執會前，賴本來還堅持要5月31日，黨的提案是6月10日，與蔡陣營提案一樣，就是羅去喬出來的，有共識就要作為黨的提案，不要在那多生枝節，後來賴接受，羅跟賴說，政見發表會是喬好的，不涉及制度改變，現有制度下也是有政見發表會，所以在不改變制度下，提6月10日是合理的，賴後來也不反對，這是主席和羅硬喬出來的，難道賴也要說，黨中央偏袒小英嗎？



前中執會討論攸關2020初選相關議程有，第五案是黨中央提出的建議案、第六案則是有24位執委連署的版本。據指出，主席基本態度一致，從頭到尾就準備好了兩種講稿，因為不知道擁蔡派要怎麼做，後來蔡陣營把三個案子弄再一起且一定要過，所以主席除了早備好的稿子，現場也有脫稿，向中執委表達立場後宣布休息。



據了解，蔡陣營一直希望將連署案併案或是提修正動議，但卓要切割處理，因此把英派的連署案列為第六案，但卓身為黨主席，要對黨員、歷史、制度負責，因此用主席立場擬了一份講稿，若挺英派堅持處理第六案。就給中執委自己處理，因此卓處理完第五案，發表看法後宣布休息。



據指出，但秘書長羅文嘉及總召柯建銘不希望是這個結果，兩人各有折衷版；柯建銘是在主席宣布散會後跟大家說，“那麼艱難的同婚都過了，這事情大家討論一下”，他的提案是賴清德接受50%比例，蔡接受一對一比；羅也有一份，就是對比民調人數就二個跟三人都做，這樣就不會說是偏哪一方；只是後來賴清德來了之後提了自己的方案，柯的版本就收回去，羅版更是連拿都沒拿出來。



據了解，賴清德22日到黨中央，還請黨部幫忙，不要讓記者碰到，因為黨部安排他從後面地下室貨梯上樓。大家聽完賴的新方案，蔡英文陣營的陳菊、陳其邁也都在，所以說去電跟蔡討論，席間就有人問林錫耀，“今天你們一定要過你們提的三個版本？”林說，“沒有一定今天要過”；陳其邁也說，“沒有得到命令今非過不可。”



後來林、陳林兩人又進去羅辦公室打電話，談的非常久，快七時出來，菊姐也一度進去，因為這訊息剛聽到，需要一點時間，延一周，讓五人小組跟黨中央確認再來協調，“是蔡陣營自己提的”；賴清德也說好；只是陳菊跟賴說，可否不要對外說他的方案；但賴表示，“他很難不講，這個會到什麼狀況，記者問，他不可能什麼都不說，但他知道怎麼說，基於大局，他會說的婉約”，後來這結論，所有人回到現場，賴不進去中執會，由主席宣布下週再來，保留一點空間再來，這也是當天的共識。



